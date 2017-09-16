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Василий Кириенко выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по велоспорту в командной гонке

17.09.2017 21:20 — Разное | Tut.by  
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Белорусский велогонщик в составе команды «Sky» выиграл бронзовые медали чемпионата в норвежскем Бергене.


Фото: Russ Ellis

Помимо Кириенко в состав «Sky» входили британцы Крис Фрум, Оуэн Дауэлл, Джерент Томас, поляк Михал Квятковски и итальянец Джанни Москон. Шестерка преодолела 42,5 километра за 48.12 секунды, показав среднюю скорость 52,9 км/ч.

Победу же праздновала немецкая команда «Sunweb» (47.50), а вторым стал американский коллектив «BMC».

В среду Кириенко примет участие в своей коронной гонке — индивидуальной «разделке».

 
 
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Белорусский велогонщик в составе команды "Sky" выиграл бронзовые медали чемпионата в норвежскем Бергене.

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