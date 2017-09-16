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Василий Кириенко выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по велоспорту в командной гонке
Белорусский велогонщик в составе команды «Sky» выиграл бронзовые медали чемпионата в норвежскем Бергене.
Помимо Кириенко в состав «Sky» входили британцы Крис Фрум, Оуэн Дауэлл, Джерент Томас, поляк Михал Квятковски и итальянец Джанни Москон. Шестерка преодолела 42,5 километра за 48.12 секунды, показав среднюю скорость 52,9 км/ч.
Победу же праздновала немецкая команда «Sunweb» (47.50), а вторым стал американский коллектив «BMC».
В среду Кириенко примет участие в своей коронной гонке — индивидуальной «разделке».
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Белорусский велогонщик в составе команды "Sky" выиграл бронзовые медали чемпионата в норвежскем Бергене.
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