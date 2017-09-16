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Гонщик велоклуба "Минск" занял третье место в общем зачете "Тура Китая I"

17.09.2017 21:35 — Разное | Tut.by  
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Гонщик «Минска» Сергей Попок занял третье место в общем зачете пятидневки «Тур Китая I».


minskcyclingclub.by

Попок трижды попадал на подиум, а на последнем этапе был шестым. В итоговой классификации белорус 16 секунд уступил итальянцу Лиаму Бертаццо и одну — новозеландцу Джозефу Куперу.

Роман Тишков стал 33-м (+1.54), Евгений Королек — 75-м (+16.38), Михал Шеметов — 78-м (+19.03). Попок также занял третью строчку в протоколе очковой классификации.

Во вторник велоклуб «Минск» стартует в многодневке «Тур Китая II» — более равнинной гонке со спринтерскими этапами.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик "Минска" Сергей Попок занял третье место в общем зачете пятидневки "Тур Китая I".

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