Правильное питание как опасность: психолог рассказывает про орторексию

Орторексия — одно из расстройств пищевого поведения. Она не так широко известна и изучена, как анорексия или булимия. Да и само понятие появилось относительно недавно: в конце 20 века. Говоря простыми словами, орторексия — это одержимость правильным питанием, эдакая «кухонная религия».

Сегодня все больше людей принимает решение питаться правильно, заботясь о своем здоровье — это популярная тенденция. Вместе с тем отмечается все больше случаев развития орторексии. Достаточно посмотреть, сколько в инстаграме публикаций с тэгом #CleanEating или #ПравильноеПитание. Сколько аккаунтов с фотографиями «правильной еды».



Фото: twangoo.ru

В принципе, все вполне логично. В наше время столько разных технологий производства, пищевых добавок, что людям становится не по себе. Кто знает, чем еще нас попытаются накормить! Люди проявляют сознательность, читая этикетки. Как ни крути, пищевая грамотность человечества со временем возрастает. Теперь большинство уже в курсе, что четырехэтажный состав в детской печеньке — это не очень хорошо.

С подобных намерений и начинается орторексия. Происходит это примерно так: однажды человек вычитывает о вреде/пользе некого продукта, вдохновляется опытом какого-нибудь блогера. Он думает: а ведь я тоже могу сделать свою жизнь лучше! И начинает менять свой рацион. Со временем изменений становится все больше, а ограничения — все строже. Нередко это заканчивается изгнанием целых классов продуктов из рациона. Остаются только «чистые», «правильные» (по мнению человека и авторитетов, к которым он прислушивается).



Фото: www.jeanninehealthandwellness.com

Надо отметить, орторексики презирают не только печенье с четырехэтажным составом. В немилость часто попадают: жирное и жареное, сахар и соль, крахмал, кофеин, алкоголь и глютен. Вредными могут признаваться мучные, мясные или молочные продукты, а также термически обработанная пища. Мысль об употреблении «нечистого» вызывает панический ужас и отвращение. Орторексики часто говорят крайностями о таких продуктах: «яд», «не еда для людей», «мусор», «рвотный рефлекс от одной мысли».

В зависимости от строгости ограничений, такое питание приводит к дисбалансу важных химических веществ в организме. «Вредные» продукты исключаются, «полезные» разрешаются в больших количествах, в результате и возникает нездоровый перекос. Категоричность убеждений не позволяет орторексику расслабиться и просто съесть то, что лежит под рукой. Если «полезные» продукты вдруг оказываются недоступны, орторексик предпочтет терпеть голод. Его слоган: «лучше умру, чем съем что-то не то».

Если человеку удается длительное время придерживаться установленных правил, он чувствует гордость, собственное превосходство и чистоту. Он кажется себе существом более развитым, чем все те несчастные люди, питающиеся «ядом».

А если орторексик все же не удерживается на диете и съедает что-то «нечистое», он испытывает сильную тревогу, чувство вины и уныние. Вплоть до падения самоуважения и самооценки. Чтобы искупить вину, такие люди назначают себе наказания: избыточную физическую активность, ужесточение правил питания.



Фото: roxelly.com

К орторексии предрасположены люди с определенным набором личностных характеристик. В частности: высокая тревожность, сильная потребность в контроле, перфекционизм («все или ничего»). Строгий контроль над сферой питания (и здоровья в целом) идеально удовлетворяет такую личность, приносит настоящее облегчение. Чувство «у меня все под контролем» постепенно распространяется и на другие сферы жизни.

При орторексии страдает социальная жизнь человека. Во-первых, вопросы питания становятся темой номер один как для разговоров, так и для размышлений. Другие интересы постепенно вытесняются на второй план. Все больше времени занимает планирование рациона, закупка «правильных» продуктов, их «правильное» приготовление. Нередко рацион скурпулезно просчитывается в калориях, белках, жирах и углеводах.

Заядлые орторексики способны подниматься рано утром, чтобы съездить за нужными продуктами на другой конец города. На фермерский рынок, например, потому что «магазинные яйца даже на яйца не похожи». Само собой, они выделяют значительную часть своего бюджета на питание. По меркам человека со средним достатком, это порой абсолютно неадекватные суммы денег. Также орторексики готовы тратить время, усилия и деньги на самостоятельное выращивание «чистой» продукции.

Сужается круг общения, вплоть до социальной изоляции. Надо заметить, вполне добровольной. Орторексики считают разность ценностей и интересов с другими людьми слишком значительной. Пищевая безответственность окружающих их удручает и раздражает, они не могут спокойно принять другие взгляды на питание. Характерна пропаганда своего образа жизни среди «инакомыслящих» людей, иногда довольно агрессивная, что может привести к ухудшению семейных и дружеских отношений.

Они перестают встречаться с друзьями в ресторанах, избегают событий, на которых принято есть. Орторексики не доверяют незнакомой еде, боятся съесть что-то не то. Это становится важнее, чем пообщаться с друзьями. Кто не стесняется, приносит свою еду в контейнерах и ест только ее. Общение орторексики находят в кругу единомышленников, и это почти всегда только тематические разговоры.



Фото: newtea.ua

Как можно заметить, это уже не просто невинная забота о здоровье. Еда реально начинает управлять жизнью человека. Под нее подстраивается расписание дня — дела, встречи. Орторексик постоянно ощущает тревогу, боится, что он не поест в нужное время «правильной» еды. Он не любит спонтанные события, потому что они вмешиваются в его продуманный распорядок.

Итак, это коварное расстройство развивается постепенно и успешно маскируется под здоровый образ жизни. Как понять, что что-то пошло не так? Ведь у каждого есть знакомые вегетарианцы, приверженцы безуглеводного питания, кетогенной диеты и чего-нибудь еще. И с этим все нормально, пока данная тема не выпячивается на передний план и не начинает доставлять неудобства человеку и окружающим. Таким образом, в орторексию все переходит с повышением значимости, приписываемой соблюдению диеты.

Много орторексиков среди любителей спорта, особенно бодибилдинга, где питание помогает построить мышечное тело. Такие люди буквально готовы есть несъедобное, если оно будет нужным образом воздействовать на тело. Они часами живут в спортзалах, остальное время тратится на планирование и приготовление рациона. От такого подхода страдает работа, учеба и т.д. Окружающие нередко считают их инопланетянами.

Те, кто не фанатеет от спорта настолько, все равно прибегают к тем или иным физическим нагрузкам. Даже через силу. Ведь с их помощью можно как укрепить здоровье, так и сбросить полученные калории. Опасность в том, что выбранная «порция» нагрузок при орторексии может совершенно не соответствовать рациону. В результате получается обратный эффект — организм истощается, не получает соответствующей поддержки для восстановления и т.д.



Фото: cdn.lifehacker.ru

Для орторексиков вообще характерно делать что-то через силу: соблюдать жесткие правила питания, забыв про свои вкусовые пристрастия. Тащить себя в спортзал с простудой, потому что надо придерживаться расписания и нельзя раскисать. Делая это, они в высшей мере ощущают, что контролируют свою жизнь, берут верх над «слабой» и «ленивой» природой своего тела. Они испытывают гордость за себя, за свою сильную волю.

Получается, только за счет создания и преодоления таких препятствий человек обретает самоуважение. Он подменяет развитие личности опытами над собственным телом. В итоге самооценка сильно зависит от внешнего фактора: состояния тела. От того, как тело выдерживает «правильное питание» и физические нагрузки. Внешняя самооценка крайне нестабильна. Ее легко пошатнуть: «питался овощами и белком — я хороший, соблазнился на десерт — я плохой», «потренировался после работы — умница, не нашел в себе сил — что я за слабак». В результате, легко возникают тревожные и депрессивные состояния. Стабильная самооценка — когда ценишь свои личностные качества и достижения. Именно над личностью и необходимо работать в первую очередь. Самооценка не должна быть привязана к тому, что мы сегодня съели.

Орторексия нередко переходит в анорексию. Эти два заболевания имеют общие черты: избыточный контроль за питанием, избирательность в продуктах, стремление к совершенству. В обоих случаях человек выберет голод, если разрешенные продукты недоступны. Хотя орторексия возникает из желания оздоровиться, впоследствии часто добавляется и желание похудеть, как при анорексии. Приходит страх набрать вес. Реже орторексия переходит в булимию, для которой характерны приступы сильного переедания с последующим очищением рвотой или слабительными.

Возникает закономерный вопрос: как же тогда правильно питаться, но не сойти с ума? Все дело в отношении: нужно выбрать верный подход к питанию. Стоит больше руководствоваться внутренними ощущениями, прислушиваться к себе, а не к мнению авторитетов. Отказаться от насилия над телом.

Выбирайте те продукты, которые и насыщают, и приносят удовольствие. Не бойтесь пробовать новые вкусы и сочетания. Слушайте свои потребности: когда хочется есть, а когда уже достаточно. Вместо того, чтобы жить ради правильного питания, питайтесь ради бодрой и энергичной жизни. Позвольте себе радоваться ее различным проявлениям.

Если вы все же чувствуете, что какой-то продукт или группа продуктов вам не подходит, необходимо найти им замену, чтобы не создавать дефицита важных веществ. В некоторых случаях понадобится принимать пищевые добавки. По таким вопросам лучше проконсультироваться с хорошим диетологом, не стоит слепо доверять блогерам.

Краткое резюме: как вычислить орторексию у себя или близких.

Много времени тратится на вопросы питания: планирование (на неделю, месяц), просчет БЖУ, закупку; просто размышлениями о том, что необходимо правильно питаться; Из рациона исключены некоторые продукты, есть другие жесткие правила питания; Настроение зависит от правильности питания; Тревога после употребления какого-либо продукта или блюда, потому что оно «неправильное». Раздражает даже, когда при вас это блюдо едят другие люди; Вы считаете, что питаетесь правильно, но начались проблемы со здоровьем: выпадение волос, проблемы с кожей, слабость, нарушения менструального цикла.

Итак, не путайте орторексию со здоровым образом жизни. В голове ЗОЖника все пространство не занято рационом. Здоровье — это условие полноценной и долгой жизни, а не самоцель. А полноценная жизнь не особенно напоминает перемещения между кухней и спортзалом.