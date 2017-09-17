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В брестском парке появилась беседка на солнечных батареях для зарядки гаджетов

18.09.2017 07:58 — Разное | Tut.by  
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С недавних пор в городском парке культуры и отдыха Бреста появилась беседка с USB-слотами для зарядки гаджетов.


Фото читателя TUT.BY

Объект выполнен в форме растения. При этом на лепестках располагаются две солнечные батареи, а к столику выведены восемь USB-слотов.


 
Теги: Брест
 
 
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Объект выполнен в форме растения. При этом на лепестках располагаются две солнечные батареи, а к столику выведены восемь USB-слотов.

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