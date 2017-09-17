Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».



valyaeva.ru

Меня зовут Марина, мне 31 год, я замужем, воспитываю двоих дочерей. Я родилась и выросла в не очень благополучной семье. Отец всю жизнь пил, нигде не работал и всячески издевался над нами. Отца ненавижу, считаю, что у меня его просто нет. Мама надрывалась на нескольких работах, чтобы нас прокормить. Долгое время я обвиняла ее в том, что мы вынуждены жить с алкоголиком, поэтому у нас нет теплых отношений. Наверное, поэтому во мне вместе с ненавистью росло чувство, что моя взрослая жизнь будет другой: любимый и любящий муж, дети, свой дом, благополучие и материальный достаток.

Я долго никого к себе не подпускала, ждала единственного. Я встречалась с парнями, целовалась, даже в одной кровати спала, но была девственницей до 22 лет. Потом встретила Его и, как говорят, крышу снесло. Любила до смерти, пока не узнала, что это за человек. Он был помешан на сексе. Только не со всеми, и за деньги. При этом со мной несколько раз спал, а я убедила себя, что это нормально. Привел меня домой, с мамой познакомил, я жила у них. Сказать, что после я пережила разочарование — не сказать ничего. Покончить с собой не решалась только из-за мамы. Пробарахтавшись 1,5 года в жуткой депрессии (это я сейчас понимаю), встретилась со своим будущим мужем, он меня спас. Мы были знакомы, но мы 5 лет не виделись. Он был женат, а для меня это табу. Не знаю, как ему это удалось, но через три месяца мы уже снимали комнату и жили вместе. С ним мне было спокойно и хорошо. Я ему верила, а для меня это было сложно.

Через год, в день моего 25-летия мы поженились. Были безумно счастливы!

Спустя 9 месяцев после бракосочетания родилась старшая доченька. Через год я снова забеременела, родилась вторая доченька. Дети были очень желанными и любимыми. За это время мы пожили и на съемном жилье, и у родителей. Но хотелось своего жилья. Надо сказать, что муж воспитывался в обычной семье работяг. Шикарной жизни никогда не видел. Напрягшись, залезли в долги, кредиты и купили долю в квартире. Началась череда бесконечных проблем с ремонтом, денег ни на что не хватало. Я старалась экономить, подрабатывала в декретном. У нас есть свой маленький огород, я сама шью и вяжу, занимаюсь рукоделием. Муж тоже молодец, всегда старался подработать. Только все делалось с моей подачи. Меня не покидало ощущение, что хозяин в доме — это я. Сейчас понимаю, что сама во многом виновата.



Фото: pixabay.com

Когда муж стирал мои бюстгальтеры для кормления, бросалась и кричала: «Мне стыдно!», а надо было благодарить. С детьми тоже было непросто. После рождения младшей долго не могла в себя прийти. Мужу доставалось мало моего внимания, раньше все делали вместе, а теперь — врозь, потому что надо смотреть за детьми. По сути, первый год брака был самым безоблачным. Потом мы бесконечно стали ругаться, я начала разочаровываться: тут один раз обманул, обидел и покатилось.

Мы уже 7 лет вместе. Может быть, наступил пресловутый кризис? Ощущение, что мы стали чужими. А год назад я нашла его переписку с другой женщиной. Просто флирт, но на меня будто ведро грязи вылили. Стала его проверять. Когда любишь, всегда труднее мыслить. Он только недавно признался, что если бы я не узнала ничего, то неизвестно, чем бы это закончилось. Я не понимаю, как можно говорить, что любишь и предавать? Почему люди делают это?

Мне очень больно. Иногда хочется выпить такую таблетку, чтобы ничего не чувствовать. После родов меня наблюдал психотерапевт, я принимала антидепрессанты. Случаются истерики, порой я боюсь своих реакций на очередную выходку мужа. Например, он может пойти оформить очередную рассрочку на очередной недешевый смартфон, не спросив меня. При этом он оплачивает кредиты, коммунальные платежи, покупает домой лекарства и продукты. Я тоже не идеал, у него ко мне масса претензий. Мы совершенно разные люди, нас ничего не связывает кроме детей и общих воспоминаний. Знаете, мы занимаемся любовью один раз в 1−1,5 месяца. Во мне столько желания, но душат его обиды и упреки. «Куда я от тебя денусь?» — говорит он мне. Я же всегда знала: не могу без любви! Живем, как он попросил, ради детей. Этого я ждала? Этого достойна? Куда уходит Любовь? А главное: зачем себя мучить? Он же тоже несчастен.

«Живи проще!», — говорит муж. А я и так уже растение: проснулись, поели, разошлись по своим делам, спать легли и снова по кругу.

Последняя ситуация. Утром пришёл с работы (он работает ночью), жду его в кровати, поздоровались. У меня последнее время появляется очень много пигментных пятен на лице. Купила крем. Спрашивает: «Помогает?» Именно утром спрашивает. Я отвечаю: «Я им не пользуюсь.» -«Почему?» -«Тебя это раздражает?» -«Что ты за меня все домысливаешь, сильно умная, взяла мне и испортила настроение, и вообще ты сама во всем виновата!» За что? У меня один ответ: ушла Любовь.

Понимаю, что счастлива мама — счастливы дети, но с другой стороны: я всегда мечтала о хорошем папе для своих детей. Он просто замечательный отец! Любит их до безумия. Безоговорочно участвует в жизни детей. Уходить на самом деле не хочется, только очень устала. Хочется другой жизни.

Комментарий психолога:

Елена Дубовик, психолог, директор Центра успешных отношений , Ведущая тренинга «Life change: Осознание и изменение жизненного сценария»

Одной из самых больших сложностей заочных ответов на письма является проблема дозирования очевидного. В личной терапии можно месяцами привыкать к неприятной правде, которая, в зависимости от дозы, может быть лекарством или нестерпимой болью.

Время и методичность в работе над собой позволяет личности расти и безопасно принять реальность. В комментарии к письму нет этого времени — и мне жаль, что это может причинить вам боль. Однако ничего такого, о чем вы не подозревали, вы не узнаете, возможно только это станет более четким и ясным, более очевидным. Мы все знаем о себе, только часто не хотим этого замечать.

Травмированные люди нуждаются в любви намного больше, чем избежавшие этого. Здоровые и оправившиеся от травм могут дарить любовь. Тот факт, что вам очень плохо сейчас, как раз о том, что любви в вашей жизни было и есть очень мало. Речь идет не о романтической любви, а о человеческом принятии, прощении, заботе уважении и внимании.

Время беззаботного насыщения любовью — детство у вас прошло на «темной стороне улицы». Сейчас обязательства матери и жены требуют отдавать любовь детям и мужу, а отдавать почти нечего. В своей разочарованности людьми и миром есть и желание защитить себя, и сопротивление личностному росту.

Как ни пыталась вы отречься от своего прошлого и проблем родительской семьи, это у вас не получилось. Вам казалось, чем сильнее вы будете дистанцироваться и сердиться на родителей, тем лучше избежите повторения их судьбы. Последствия детских травм не столь очевидны, жизненные закономерности намного сложнее и, чем сильнее мы бежим от своей тени, тем она больше. Недостаточно не выйти замуж за алкоголика, чтобы избежать маминой участи.

Внимательный читатель увидит все параллели. Первые отношения были по принципу «насильник и жертва», вы прилетели, как бабочка на свет, и были настолько парализована насилием, как ваша мама, что потребовался спаситель — ваш новый муж. Вся ваша история как будто с вами случается, вы хорошо научились мечтать, а воплощать и управлять своей жизнью никак не выходит.

В вашей семье много гнева, отношения не искренние, холодные, в них очень много неудовлетворенности, несчастья и отчаяния. Чем не атмосфера вашего родительского дома? Вы ненавидели отца, и все ее мужчины вас разочаровывают. Другой антураж, другие лица, а роли все те же.

Атмосфера неудовлетворенности и травмирование в детстве приводит к задержке личностного развития. В этой истории это проявляется в наивности и незрелости: неумение выбирать достойного человека или скорее видеть его таким какой он есть, принимать реальным, а не жить в иллюзиях — последствия детских травм. Наивность хороша для уютного пухового гнезда, и милого пухового птенчика. Во взрослом состоянии наивность опасна и даже преступна по отношению к себе и близким. Возможно такой же наивной была ваша мама.

У вас прослеживается манера представлять всё так, как будто вы ни с чем не согласны, не давали согласия, и никак не можете понять, как это происходит. Как будто вся жизнь несправедлива и не даёт вам то, что вы заслуживаете. Такой архетип Персифоны. Когда рядом милая мама, вы спокойны, довольны жизнью и нежны. Если нет — подвержены депрессии, плохо справляетесь с жизненными трудностями.

Как правило, с такими женщинами не бывает хороших мужчин, потому что им нужно кого-то винить в своих неприятностях. Скорее, они не умеют рассмотреть достоинства своего мужчины и воодушевить его на успехи. Редкость для них быть довольными, потому что их ожидания нереальны.

В этой истории есть только один выход — это принять и прожить свои детские травмы, простить родителей, оставить это в прошлом и взрослеть, становится ответственным за свою жизнь, за свою семью, за свое настроение, за своё будущее и за все то, что с тобой происходит. Да, это трудно и долго. Но это единственный выход. Иначе ждет в будущем только разочарование, негодование и непонимание.

Образцы зрелости, взрослости, женщины, матери, жены ищите в реальной жизни и в коллективном бессознательном. Сказки, мифы, истории вашего рода помогут в этом, только откройте свое сердце и прислушайтесь. Это вечные ценности, обладающие неиссякаемой энергией. В них есть истории преодоления, избавления, взросления. Истории масс-медиа не самое лучшее для подражания, потому что в них часто транслируется компенсация несбыточной детской мечты. Большая удача, если есть возможность получить качественное профессиональное сопровождение на этом пути.