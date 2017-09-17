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Фотоконкурс "Make-up неделя": вручаем подарки красавицам

18.09.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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LADY.TUT.BY и «Зеленая аптека» провели фотоконкурс «Make-up-неделя», чтобы выяснить, какой ежедневный макияж предпочитают белоруски.

Профессиональные визажисты — художники, они могут превратить любую девушку в настоящую принцессу. Но какой макияж делают сами белоруски? Женщины, принявшие участие в конкурсе, присылали в редакцию фотографии своего повседневного макияжа, чтобы рассказать, какой макияж у них самый любимый.


Фото: Дарья Бурякина

Трех победительниц определили читательницы LADY.TUT.BY, проголосовав за понравившуюся фотографию. В подарок девушки получат наборы качественной натуральной косметики от «Зеленой аптеки».

Редакция LADY.TUT.BY поздравляет девушек и еще раз публикует их образы:

1 место (127 голосов), Алина Чуклина


2 место (107 голосов), Елена Михайлова

3 место, (75 голос) Анна Рымонт


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Келокод корректирует (осветляет и размягчает) имеющиеся рубцы, а также предотвращает формирование рубцов. Применение в течение 1,5 месяцев нормализует кератинизацию, пигментацию и выравнивает микрорельеф кожи. В «Зеленой аптеке».

 
 
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Кто получил роскошные подарки от LADY? *Партнерский материал LADY.TUT.BY и "Зеленая аптека"

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