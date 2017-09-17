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Фотоконкурс "Make-up неделя": вручаем подарки красавицам
LADY.TUT.BY и
Профессиональные визажисты — художники, они могут превратить любую девушку в настоящую принцессу. Но какой макияж делают сами белоруски? Женщины, принявшие участие в конкурсе, присылали в редакцию фотографии своего повседневного макияжа, чтобы рассказать, какой макияж у них самый любимый.
Трех победительниц определили читательницы LADY.TUT.BY, проголосовав за понравившуюся фотографию. В подарок девушки получат наборы качественной натуральной косметики от «Зеленой аптеки».
Редакция LADY.TUT.BY поздравляет девушек и еще раз публикует их образы:
1 место (127 голосов), Алина Чуклина
2 место (107 голосов), Елена Михайлова
3 место, (75 голос) Анна Рымонт
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Кто получил роскошные подарки от LADY? *Партнерский материал LADY.TUT.BY и "Зеленая аптека"
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