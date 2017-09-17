Одесский «Черноморец» под управлением белорусского специалиста Олега Дулуба в матче 9-го тура украинской футбольной премьер-лиги отобрал очки у фаворита чемпионата донецкого «Шахтера». Это позволило киевскому «Динамо», главным тренером которого является бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, вновь возглавить турнирную таблицу.



Олег Дулуб. Фото: upl.ua

«Черноморец» — «Шахтер» Д — 0:0

Удары: 3−17.

Удары в створ ворот: 2−7.

Угловые: 3−8.

Владение мячом: 23%-77%.

Предупреждения: Мамаду Ваг (72), Политыло (76), Бамба (81), Мусолитин (90), Гутор (90+4) — Фред (90).

«Черноморец» сумел выстоять под напором чемпиона Украины, а белорусский вратарь «моряков» Александр Гутор отразил все 7 ударов в створ ворот. В добавленное судьями время белорусский голкипер получил желтую карточку.

Под руководством бывшего наставника «Крумкачо» Олега Дулуба, который возглавил «Черноморец» 4 сентября, «моряки» еще не проигрывали — в прошлом туре одесситы в гостях взяли верх над «Зиркой» из Кропивницкого (1:0).

Правда, в турнирной таблице после 9 туров чемпионата Украины «Черноморец» все еще замыкает турнирную таблицу, набрав 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 6 поражений, разница мячей 4−15). Впрочем, отставание от предпоследнего места, на котором идет «Сталь» из Каменского уже сократилось до 1 очка.

Отобрав очки у донецкого «Шахтера», «Черноморец» помог киевскому «Динамо» по дополнительным показателям обойти горняков и вернуться на первое место в турнирной таблице.

В 9-м туре киевляне на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли донецкий «Олимпик».

«Олимпик» Д — «Динамо» Киев — 1:2

Голы: 0:1 — Цыганков (20), 1:1 — Мохаммед Рхассала (42), 1:2 — Буяльский (45+1).

Предупреждения: Кравченко (28), Федорив (38), Мохаммед Рхассала (39), Богданов (40), Поступаленко (62), Михалев (77) — Вида (38), Дерлис Гонсалес (59), Кадар (77), Буяльский (90+3).

Удары: 5−15.

Удары в створ ворот: 1−7.

Угловые: 1−10.

Владение мячом: 45%-55%.

Белорусский 22-летний полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун, у которого 17 сентября родилась дочь, в заявку на матч включен не был.

Киевское «Динамо», так же, как и донецкий «Шахтер», имеет 22 очка, но имеет матч в запасе — с «Мариуполем», к которому киевляне 27 августа не поехали в гости из соображений безопасности. Однако за эту неявку динамовцам грозит техническое поражение. Впрочем, киевское «Динамо» в таком случае подаст апелляцию в CAS.

При равенстве очков киевляне опережают донецкий «Шахтер» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

Таблица с сайта dynamo.kiev.ua .