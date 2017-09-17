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Дулуб помог Хацкевичу. "Черноморец" отобрал очки у "Шахтера", киевское "Динамо" вышло в лидеры
Одесский «Черноморец» под управлением белорусского специалиста Олега Дулуба в матче 9-го тура украинской футбольной премьер-лиги отобрал очки у фаворита чемпионата донецкого «Шахтера». Это позволило киевскому «Динамо», главным тренером которого является бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, вновь возглавить турнирную таблицу.
«Черноморец» — «Шахтер» Д — 0:0
Удары: 3−17.
Удары в створ ворот: 2−7.
Угловые: 3−8.
Владение мячом: 23%-77%.
Предупреждения: Мамаду Ваг (72), Политыло (76), Бамба (81), Мусолитин (90), Гутор (90+4) — Фред (90).
«Черноморец» сумел выстоять под напором чемпиона Украины, а белорусский вратарь «моряков» Александр Гутор отразил все 7 ударов в створ ворот. В добавленное судьями время белорусский голкипер получил желтую карточку.
Под руководством бывшего наставника «Крумкачо» Олега Дулуба, который возглавил «Черноморец» 4 сентября, «моряки» еще не проигрывали — в прошлом туре одесситы в гостях взяли верх над «Зиркой» из Кропивницкого (1:0).
Правда, в турнирной таблице после 9 туров чемпионата Украины «Черноморец» все еще замыкает турнирную таблицу, набрав 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 6 поражений, разница мячей 4−15). Впрочем, отставание от предпоследнего места, на котором идет «Сталь» из Каменского уже сократилось до 1 очка.
Отобрав очки у донецкого «Шахтера», «Черноморец» помог киевскому «Динамо» по дополнительным показателям обойти горняков и вернуться на первое место в турнирной таблице.
В 9-м туре киевляне на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли донецкий «Олимпик».
«Олимпик» Д — «Динамо» Киев — 1:2
Голы: 0:1 — Цыганков (20), 1:1 — Мохаммед Рхассала (42), 1:2 — Буяльский (45+1).
Предупреждения: Кравченко (28), Федорив (38), Мохаммед Рхассала (39), Богданов (40), Поступаленко (62), Михалев (77) — Вида (38), Дерлис Гонсалес (59), Кадар (77), Буяльский (90+3).
Удары: 5−15.
Удары в створ ворот: 1−7.
Угловые: 1−10.
Владение мячом: 45%-55%.
Белорусский 22-летний полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун, у которого 17 сентября родилась дочь, в заявку на матч включен не был.
Киевское «Динамо», так же, как и донецкий «Шахтер», имеет 22 очка, но имеет матч в запасе — с «Мариуполем», к которому киевляне 27 августа
При равенстве очков киевляне опережают донецкий «Шахтер» в турнирной таблице по дополнительным показателям.
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Одесский "Черноморец" под управлением белорусского специалиста Олега Дулуба в матче 9-го тура украинской футбольной премьер-лиги отобрал очки у фаворита...
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