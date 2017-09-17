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Дулуб помог Хацкевичу. "Черноморец" отобрал очки у "Шахтера", киевское "Динамо" вышло в лидеры

18.09.2017 08:36 — Разное | Tut.by  
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Одесский «Черноморец» под управлением белорусского специалиста Олега Дулуба в матче 9-го тура украинской футбольной премьер-лиги отобрал очки у фаворита чемпионата донецкого «Шахтера». Это позволило киевскому «Динамо», главным тренером которого является бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, вновь возглавить турнирную таблицу.


Олег Дулуб. Фото: upl.ua

«Черноморец» — «Шахтер» Д — 0:0

Удары: 3−17.

Удары в створ ворот: 2−7.

Угловые: 3−8.

Владение мячом: 23%-77%.

Предупреждения: Мамаду Ваг (72), Политыло (76), Бамба (81), Мусолитин (90), Гутор (90+4) — Фред (90).

«Черноморец» сумел выстоять под напором чемпиона Украины, а белорусский вратарь «моряков» Александр Гутор отразил все 7 ударов в створ ворот. В добавленное судьями время белорусский голкипер получил желтую карточку.

Под руководством бывшего наставника «Крумкачо» Олега Дулуба, который возглавил «Черноморец» 4 сентября, «моряки» еще не проигрывали — в прошлом туре одесситы в гостях взяли верх над «Зиркой» из Кропивницкого (1:0).

Правда, в турнирной таблице после 9 туров чемпионата Украины «Черноморец» все еще замыкает турнирную таблицу, набрав 5 очков (1 победа, 2 ничьи, 6 поражений, разница мячей 4−15). Впрочем, отставание от предпоследнего места, на котором идет «Сталь» из Каменского уже сократилось до 1 очка.

Отобрав очки у донецкого «Шахтера», «Черноморец» помог киевскому «Динамо» по дополнительным показателям обойти горняков и вернуться на первое место в турнирной таблице.

В 9-м туре киевляне на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли донецкий «Олимпик».

«Олимпик» Д — «Динамо» Киев — 1:2

Голы: 0:1 — Цыганков (20), 1:1 — Мохаммед Рхассала (42), 1:2 — Буяльский (45+1).

Предупреждения: Кравченко (28), Федорив (38), Мохаммед Рхассала (39), Богданов (40), Поступаленко (62), Михалев (77) — Вида (38), Дерлис Гонсалес (59), Кадар (77), Буяльский (90+3).

Удары: 5−15.

Удары в створ ворот: 1−7.

Угловые: 1−10.

Владение мячом: 45%-55%.

Белорусский 22-летний полузащитник киевского «Динамо» Никита Корзун, у которого 17 сентября родилась дочь, в заявку на матч включен не был.

Киевское «Динамо», так же, как и донецкий «Шахтер», имеет 22 очка, но имеет матч в запасе — с «Мариуполем», к которому киевляне 27 августа не поехали в гости из соображений безопасности. Однако за эту неявку динамовцам грозит техническое поражение. Впрочем, киевское «Динамо» в таком случае подаст апелляцию в CAS.

При равенстве очков киевляне опережают донецкий «Шахтер» в турнирной таблице по дополнительным показателям.

  Команда И В Н П М О
1 Динамо
Киев		 8 7 1 0 20−3 22
2 Шахтер
Донецк		 9 7 1 1 17−6 22
3 Ворскла
Полтава		 9 5 2 2 9−7 17
4 Верес
Ривне		 9 4 3 2 12−5 15
5 Мариуполь
Мариуполь		 8 4 2 2 10−5 14
6 Олимпик
Донецк		 9 3 4 2 7−5 13
7 Заря
Луганск		 9 2 3 4 10−10 9
8 Зирка
Кропивницкий		 9 2 2 5 6−12 8
9 Александрия
Александрия		 9 1 4 4 8−12 7
10 Карпаты
Львов		 9 1 4 4 6−19 7
11 Сталь
Каменское		 9 2 0 7 6−16 6
12 Черноморец
Одесса		 9 1 2 6 4−15 5

Таблица с сайта dynamo.kiev.ua.

 
 
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Одесский "Черноморец" под управлением белорусского специалиста Олега Дулуба в матче 9-го тура украинской футбольной премьер-лиги отобрал очки у фаворита...

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