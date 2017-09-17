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Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" вышли во 2-й раунд квалификации Кубка ЕГФ

18.09.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли во 2-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: bntubelaz.by

В стартовом круге квалификации вице-чемпионки Беларуси в Праге одолели по сумме двух встреч чешскую «Славию».

В первом поединке команда Константина Шароварова выиграла с минимальным преимуществом — 25:24, затем соперники разошлись миром — 24:24.

Следующим соперником белорусской команды будет норвежский клуб «Тертнес».

Чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» начнут выступление в Кубке ЕГФ с 3-го квалификационного раунда. Свой еврокубковый сезон гомельчанки начинали в квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пробиться в групповую стадию.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" вышли во 2-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ.

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