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Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" вышли во 2-й раунд квалификации Кубка ЕГФ
Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» вышли во 2-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом круге квалификации вице-чемпионки Беларуси в Праге одолели по сумме двух встреч чешскую «Славию».
В первом поединке команда Константина Шароварова выиграла с минимальным преимуществом — 25:24, затем соперники разошлись миром — 24:24.
Следующим соперником белорусской команды будет норвежский клуб «Тертнес».
Чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» начнут выступление в Кубке ЕГФ с 3-го квалификационного раунда. Свой еврокубковый сезон гомельчанки начинали в квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пробиться в групповую стадию.
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Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" вышли во 2-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ.
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