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Почему недостаток массы тела - это не лучше, чем ожирение
Все уже давно привыкли к постоянной бомбардировке людей с ожирением или лишним весом. Врачи и мировые организации постоянно трубят о связи лишних килограммов с серьёзными заболеваниями и преждевременной смертью. При этом довольно мало говорят о людях, которых сносит порывом ветра.
Вспоминаем индекс массы тела (ИМТ)
Во всех представленных в статье исследованиях в качестве ориентира ученые использовали показатели индекса массы тела, поэтому не лишним будет вспомнить,
Американская диетологическая ассоциация (ADA) определяет идеальный индекс массы тела в диапазоне от 20 до 25 единиц. Напомним, индекс массы тела (ИМТ) — это величина, которая позволяет оценить количество жира в организме на основании роста и массы тела взрослого человека.
Отметим, что ИМТ — это лишь приблизительный ориентир. У формулы много недостатков, один из главных — неразделение массы тела на мышечную и жировую составляющие. Хотя в случае с дефицитом веса этот недостаток не имеет значения. Однако данная формула все еще используется как один из инструментов для ориентировочного просчета жирового компонента тела и общей оценки состояния здоровья.
После расчета по формуле ИМТ мы получаем определенную цифру, и затем смотрим в таблицу:
Если ИМТ менее 18,5 — дефицит массы тела,
Что о недовесе думает наука?
Журнал Scandinavian Journal of Public Health, 2008 год. Ученые из Центра эпидемиологии в Стокгольме решили изучить различия между смертностью и заболеваемостью тяжелыми болезнями у 4 категорий людей:
1. С дефицитом массы тела (ИМТ < 18,5),
2. С избыточной массой тела (ИМТ = 25−30),
3. С ожирением (ИМТ > 30 и выше),
4. С нормальной массой тела (ИМТ = 18,5−25).
Под наблюдение попали 23 814 человек в возрасте от 16 до 74 лет. Были учтены такие показатели, как разница в возрасте, наличие продолжительных заболеваний, курение и даже уровень образования. В результате специалисты обнаружили, что дефицит массы тела и ожирение являются факторами, которые повышают риск смертности от любых причин.
Интересно, но лишний вес (ИМТ = 25−30) не являлся фактором риска.
В выводе ученые говорят: «Результаты этого исследования сходятся с данными предыдущих испытаний и подтверждают, что связь наличия избыточного веса с повышением риска смертности от любых причин преувеличена. А вот при недостатке массы тела и ожирении такая связь действительно присутствует».
В 2011 году в The New England Journal of Medicine был представлен ещё один научный труд. Большая группа ученых из Азии решила провести суммарный анализ статистических данных. В их обзор попало 19 когортных исследований с общим количеством участников 1,1 миллиона человек, обитающих в Азии. При этом в анализ были включены 120 тысяч смертей, которые произошли в течение 9 лет после начала наблюдений.
В результате было обнаружено, что среди китайцев, корейцев и японцев самый низкий риск смертности был у людей, которые попадали в категорию ИМТ в пределах 22,6−27,5. А вот повышенный риск наблюдался при выходе как за нижнюю, так и за верхнюю границы. Коэффициент риска составил 1,5 у людей, ИМТ которых переваливал за 30 и целых 2,8 у тех, ИМТ которых был 15 и ниже.
У жителей Индии и Бангладеш риск смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний был повышен среди людей с ИМТ 20 и ниже. У попадавших под категорию ИМТ 22,6−25 (все тот же идеальный диапазон от Американской диетологической ассоциации) риски были ниже. Важно также отметить, что у этой части населения Азии при высоком ИМТ риски повышения смертности не наблюдались.
В конечном итоге ученые пришли к выводу, что дефицит массы тела значительно повышает риск смертности.
Ещё один анализ исследований был проведен канадскими учеными и представлен в Journal of Epidemiology & Community Health в 2014 году. В нём оценивались результаты 51 исследования, в которых изучалась связь между индексом массы тела и риском смертности. Участники этих исследований находились под наблюдением минимум 5 лет.
Специалисты пришли к выводу, что по сравнению с нормальным индексом массы тела, дефицит массы связан с высоким риском смертности от всех заболеваний. По мнению ученых, люди с ИМТ ниже 18,5 в 1,8 раз больше рискуют умереть по сравнению с людьми с ИМТ 18,5−24,9. Было выяснено, что у лиц с ИМТ от 30 до 34,9 коэффициент риска равняется 1,2, а у людей с тяжелой степенью ожирения (ИМТ > 35) — 1,3.
Судя по данным приведенных выше исследований, дефицит массы тела не просто связан с рисками для здоровья и жизни, но и может быть опаснее ожирения.
Дефицит массы при беременности может быть особенно опасным
Специалисты из Европейского информационного продуктового совета (EUFIC) вспоминают об исследовании, которое было проведено в Лондоне. Ученые провели опрос среди женщин в возрасте 18−55 лет, которые недавно перенесли беременность, и выяснили: у женщин с дефицитом массы тела вероятность выкидыша в первом триместре была на 72% выше.
При этом у женщин, которые принимали мультивитаминные комплексы и железо или просто ели больше фруктов и овощей во время начального периода беременности, вероятность выкидыша была ниже. Потребление шоколада также ассоциировалось со снижением риска выкидыша.
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С недостатком массы тела риск преждевременной смерти значительно возрастает.
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