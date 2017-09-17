Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6-е место в Евролиге

Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6-е место в суперфинале Евролиги, который завершился в итальянской Террачине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за 5-ю итоговую позицию белорусские «пляжники» встречались с командой Швейцарии и уступили со счетом 4:6. Белорусы открыли счет в начале игры после удара Ивана Мирановича, после чего соперники трижды подряд поразили ворота Валерия Макаревича — 1:3. Затем Игорь Бриштель и Илья Савич восстановили равновесие — 3:3, но швейцарцы снова ушли в отрыв на два мяча — 5:3. Никита Чайковский сократил разрыв до минимума. В самой концовке один из лидеров швейцарской команды Деян Станкович установил окончательный результат — 6:4.

На первом этапе суперфинала подопечные Николаса Альварадо и Вячеслава Акшаева сначала потерпели два поражения, уступив россиянам (1:4) и итальянцам (5:6), затем переиграли украинцев (2:0), заняв 3-е место в группе 1.

Год назад сборная Беларуси финишировала пятой, что является ее лучшим достижением в этом турнире.

Победила в Евролиге-2017 сборная России, которая обыграла в решающем поединке команду Португалии со счетом 3:1. Обладателями бронзовых наград стали итальянцы, одолевшие в серии послематчевых пенальти испанцев.