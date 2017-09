LADY.TUT.BY и школа иностранных языков Streamline продолжают публиковать истории проекта «Выйти замуж за иностранца», в рамках которого каждая могла поделиться с читательницами LADY своей историей. Конечно, только в случае если вы счастливы в браке именно с иностранцем, говорящим на другом языке.

Рассказ Кристины:

— Знакомство с мужем у меня получилось забавное. Я училась на 2 курсе МГЛУ, и у меня была одногруппница, которая выходила замуж за литовца. Соответственно, ей нужна была свидетельница с открытой шенгенской визой. С невестой мы даже особенно не общались, но я подумала: «Ладно, съезжу — посмотрю».

Было только одно условие: если я согласна, то жить я буду в одной квартире со свидетелем со стороны жениха. Литовец — муж той самой одногруппницы — одно время жил в Лондоне, где и подружился с французом. Его зовут Энтони. Нас заселили вместе — и все, по сути, так начали встречаться.



Кристина и Энтони

Год мы были на расстоянии, но виделись каждые два месяца. Когда где: то в Литве, то во Франции, то он приезжал в Минск. Сейчас живу в Лондоне уже 3 года. Причем до переезда никогда не была там!

Сама по себе я полиглот. Английский учила с детства, с 4 лет. В школе участвовала в олимпиадах. Тогда я не осознавала, что буду всю жизнь говорить на английском! Можно сказать, он уже почти стал моим родным языком — к этому, как говорят, меня жизнь не готовила.

Несмотря на всю учебу и владение английским, поначалу общаться с Энтони было сложно. Я очень стеснялась! У меня было одно «стихотворение», которое я заученно повторяла по кругу: «Я Кристина, мне 20 лет», — ну, и все. Просто чтобы не молчать и как-то разговаривать. К языку я привыкла, наверное, месяцев через 7 — так, чтобы получалось нормально общаться в мессенджерах. Забавно, что Энтони тоже не носитель языка, и теперь из-за него мой английский с французским акцентом.





В плане языка наши школы и университеты учат плохо. Я со знаниями, с которыми приехала, вообще была не готова к жизни! Элементарные бытовые слова — швабра, тряпка, ведро — я не могла сказать, ведь меня этому не учили. Зато могла поддержать интеллектуальную беседу на крутом уровне. Даже до сих пор иногда люди со мной общаются, а я стою и думаю: «Хмм, как бы это сказать?» — но в целом уже говорю от себя, а не перевожу фразы в уме заранее.





«Заговорить» по-английски по большому счету помогла работа. У меня их две — барменом в бильярде и в кофейне. В бильярд часто приходят люди из Шотландии, Уэльса и из Лондона, конечно. У всех разный акцент — и это интересно. Весь мой теперешний язык, диалект, сленговые штучки я почерпнула отсюда. Найти работу в Лондоне нетрудно. У меня уже был опыт в общепите (работаю в сфере с 16 лет), проблем не возникло. Можно просто идти по своему району и раздавать в кафешки распечатанные резюме.

Первые два года я приезжала в Беларусь где-то раз в шесть месяцев, сейчас — каждые два. В Лондоне очень плохая медицинская система: когда я попала в больницу с подозрением на инсульт (на самом деле я просто переутомилась на работе), всех интересовало только сколько мне лет, замужем ли я и какой я религии. Из-за этих странных вопросов и долгого ожидания приема возвращаюсь к врачам в Минск. Это удобно: здесь и знакомые есть, и привычно. Говорят, в центре Лондона хорошие терапевты, но в «спальных районах» многие даже не говорят по-английски!





Однажды у меня был бронхит и болело горло, и я попала к женщине, которая спросила: «What is wrong?» (Что случилось? — прим. TUT.BY). «Sore throat», — отвечаю. (Боль в горле — прим. TUT.BY). Она говорит: «Oh, let me look at your throat! Yes, your throat is very bad!» (О, дайте мне посмотреть ваше горло! Да, ваше горло и правда выглядит плохо! — прим. TUT.BY). Да ладно?.. Капитан очевидность!

Сама по себе я из очень строгой семьи. Наверное, я принимала решение о переезде, потому что мне не хватало свободы. Когда сказала родителям, что я выхожу замуж и уезжаю, был большой скандал. От этого еще больше захотелось уехать, бросить университет, друзей, семью и работу. По сути, я переезжала непонятно куда и непонятно зачем, но я любила своего на тот момент будущего мужа! Решение было основано на любви. И мне было приятно, что это было первое решение в моей жизни, которое я приняла сама.





Я четко знала, что золотых гор у меня не будет: я ехала не в сказку, я ехала пахать. Квартиры с видом на Темзу тоже нет. Начала работать сразу, как приехала, и поначалу жила в квартире с еще 7-ю людьми. Пока планирую жить в Лондоне, но в принципе мои возможности не ограничены: думаю еще о возможности уехать в США или в Канаду. Английский-то теперь в порядке!

Когда переехала, больше всего скучала по родителям и друзьям. Не скажу, что скучала по стране: мне сложно приезжать в Минск, потому что я уже не понимаю, как так можно жить. Например: если я в Лондоне заказываю посылку, мне приносят ее прямо домой — стучат в дверь. Не могу понять, как можно встать, пойти на почту, стоять какую-то очередь…





Еще у минчан как будто тотальная депрессия. В последний раз, когда я приезжала, спустилась в метро в зеленом костюме и с розовыми волосами. Было ощущение, что я просто лучик света! И все на меня смотрели вплотную, даже не стесняясь. В Лондоне всем все равно, как ты выглядишь, во что ты одет.



Так выглядит Кристина с розовыми волосами

Так получилось, что после переезда в Лондон мы с мужем поняли, что не сошлись характерами, поэтому сейчас решили все же развестись. Но мы не печалимся, даже живем еще вместе. Когда мы расписывались, нашей целью не было создание семьи, все-таки мы еще молодые. Мы хотели получить возможность быть рядом, ведь он — из Франции, а я — из Беларуси. У нас даже не было бы возможности жить вместе! Но все получилось довольно романтично: расписались 14-го февраля в Париже.

Кстати, я начала учить французский, а Энтони заинтересовался русским. Муж выучил алфавит, потом стал читать. Кириллицу он уже понимает! Даже может сказать, как его зовут и сколько ему лет. В процессе мы нашли много схожего в языках: часто французское слово можно переложить на русский лад — и оно будет значить именно это.

Обычно те, кто хочет переехать за границу, уже за пару месяцев точно знают о своих планах. Советую это время потратить на общение с кем-то по-английски. Причем важно, чтобы этот человек не владел русским. Так нет желания «сорваться». Книги, журналы, фильмы — все это тоже помогает, но живой контакт куда эффективнее.

