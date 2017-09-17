9 самых вредных привычек в питании белорусов. Рассказывает гастроэнтеролог

Выражение «вкушать пищу» устарело. Особенно у жителей больших городов, представителей «офисного планктона», которым привычнее перекусывать, жевать, точить, хавать, заправляться… Растущий перечень неологизмов — свидетельство неправильного отношения к еде, считает врач-гастроэнтеролог медцентра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук Анатолий Близнюк. И приводит статистику. Гастритом, воспалением слизистой желудка болеют до 80% взрослого населения развитых стран, до 40% — страдают от изжоги, отрыжки, вздутия живота и других функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. По Беларуси таких данных нет, но можно предположить, что ситуация та же: болезни пищеварения в нашей стране в числе самых распространенных.

GO.TUT.BY попросил врача выделить самые распространенные и самые вредные, на его взгляд, привычки в питании белорусов.



Анатолий Близнюк. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Привычка 1. Главная. Прием пищи в стрессовом состоянии

Злость, раздражение, обида и другие отрицательные эмоции вызывают в организме реакцию, которую можно сравнить с коротким замыканием в электропроводке, — происходит резкий сбой функций пищеварения. Нарушается выработка желудочного сока, двигательная активность желудка, его кровоснабжение, резко снижается местный иммунитет. Спазм сосудов снижает всасывающую способность кишечника. Если нагружать ЖКТ в это время, реакция может быть самой непредсказуемой — от изжоги до поноса.

При этом во время стресса у одних людей аппетит пропадает напрочь, а другие, наоборот, готовы корову съесть. И в том и другом случае Анатолий Близнюк рекомендует воздержаться от еды до того момента, пока не «прожуются» эмоции и человек не успокоится. Если чувство голода очень сильное — можно съесть что-то. Главное — не переусердствовать с порцией.

— У тех, кто привык «заедать» негативные эмоции, неминуемо возникает ожирение, появляются изжога, отрыжка, развивается гастрит, — утверждает Анатолий Близнюк. — Дискомфортом и болью органы пищеварения сигнализируют: разберись со своими чувствами и отношением к окружающим! Тем, у кого появились симптомы со стороны желудка, стоит задуматься, кого и что конкретно он «не переваривает», кто и что ему «не по вкусу». В противном случае перспектива дружбы с лекарствами обеспечена.

Спокойные, довольные собой и окружением люди проблемами пищеварения, как правило, не страдают. Желудок заболевает у постоянно озабоченных, внутренне критичных, выставляющих себе и другим завышенные цели и требования. Не достигнув желаемого, они испытывают чувство ущербности, отчаяние, обреченность, недовольство собой, которое в силу разных обстоятельств не могут выразить вовне. Задавленные эмоции либо «глушат» обильной едой, либо процесс еды становится настолько болезненным, что люди не могут без таблеток съесть ни кусочка.

Привычка 2. Еда по принуждению

Сигналом к приему пищи всегда должно быть чувство голода. Засосало под ложечкой — значит, начал выделяться секрет, желудок готов выполнять свои функции. Нет аппетита — не заставляй ЖКТ трудиться.

Однако современные люди, напротив, все меньше прислушиваются к своему телу. Режим питания продиктован больше обстоятельствами или мнением окружающих: поел, потому что появилась свободная минута, потому что обнаружил в холодильнике позавчерашние котлеты, которые жалко выбрасывать, потому что надо поддержать компанию или потому что «хавчик» достался на халяву… Мамы и жены, настойчиво подсовывающие тарелку со словами «Надо кушать 5 раз в день» или «От ветра шатаешься», невольно помогают своим близким заработать хронические недуги ЖКТ.

Привычка 3. Увлечение острым, жареным, копченым

Острые приправы, жареное и копченое — мощные стимуляторы желудочной секреции. Для их расщепления вырабатывается высокоактивный желудочный сок с высокой кислотностью, который, к сожалению, способен повреждать слизистую, вызывая гастрит, эрозии и язвы. Желудок, по сути, «переваривает» сам себя.

Привычка 4. Замена едой других удовольствий

Чаще на еду налегают люди, не сумевшие реализовать свои духовные чаяния и душевные потребности. Тот, кто разучился получать радость от творчества, любви, общения, физической активности, вынужден обращаться к еде как способу получить удовольствие. Ведь это процесс сопровождается выработкой эндорфинов и энкефалинов, которые приносят чувство удовлетворения. Но поскольку неудовлетворенными остаются истинные потребности, есть хочется все больше.

Способствуют болезням пищеварения, по мнению Близнюка, и наши культурные традиции.

— Праздник начинается с застолья, прерываемого перекурами, а заканчивается в лучшем случае танцами, а надо бы наоборот: в начале культурная программа, а затем трапеза. Никто не танцует? Беседуйте, пойте, слушайте музыку, общайтесь, травите анекдоты. Человек, который насытился полноценным общением, не переест.

Привычка 6. Увлечение рафинированными продуктами

Пищеварительный тракт лучше расщепляет те продукты, которые наиболее приближены к своему первоначальному природному состоянию. Поэтому он с большей благодарностью примет и обработает гроздь винограда с косточками, а не виноградный сок, кашу из овсяной крупы, а не из овсяных хлопьев, яблоко, которое не очищали от кожуры, мед вместо сахара. Чем меньшую технологическую обработку прошли продукты, тем больше там необходимых для полноценного пищеварения клетчатки, пектинов, витаминов. И телу полезно, и пищеварению легко.

Что касается термической обработки животных продуктов, то важно иметь в виду: при высокой температуре белок свертывается, а такой желудку намного труднее переварить. Поэтому кусочек вяленого мяса для органов ЖКТ куда предпочтительнее шашлыка. Процесс вяления обычно сопровождается просолкой, но соль не влияет на пищеварение, она «бьет» по сосудам. Если человек не страдает атеросклерозом и гипертонией, вяленое мясо для его желудка будет полезнее тушеного и вареного, говорит гастроэнтеролог.

Привычка 7. Еда «между делом»

Пища заряжает наше тело не только питательными веществами, но и дает силы. Чем дольше и активнее работают челюсти, чем больше человек сосредоточен на своих вкусовых ощущениях, тем больше энергии ему поступает, тем быстрее он насыщается, а вещества лучше перевариваются и усваиваются.

Не надо забывать, что еда должна оставаться главным биологическим удовольствием. Машинально забрасывая что-нибудь в рот и быстро проглатывая, мы теряем значительную часть энергии и питательных веществ. Можно пропустить через себя килограммы продуктов и остаться вялым и безрадостным. Почему? Все, что не смог переварить желудочно-кишечный тракт, «доедают» микробы. Сытые и довольные, микроорганизмы усиленно размножаются, продукты их жизнедеятельности всасываются в кровь и отравляют организм. Итог — газообразование, вздутие живота, дисбактериоз и слабость.

Привычка 8. Кофе-паузы

Предложить гостю кофе или чай считается признаком хорошего тона. Кофе-автоматы на каждом шагу. Уважающие себя организаторы мероприятий обязательно устраивают кофе-паузы. Анатолий Близнюк не рад:

— Для нашей местности кофе — продукт «чужой», при его производстве зерна подвергаются обжарке при 200 градусах, а значит, на его расщепление и усвоение требуется дополнительное количество ферментов, — говорит он. — Кроме того, кофе, как и крепкий чай, — мощнейший стимулятор: он перевозбуждает пищеварительный тракт, истощает нервную систему. Большинство кофеманов лечатся от воспалительных процессов слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Ярым поклонникам кофе Анатолий Близнюк рекомендует ограничиться одной-двумя чашками в день, а в остальном заменить его травяными сборами (шиповник, иван-чай, липа, чабрец, мята, ромашка), минеральной или питьевой водой.

Привычка 9. Совмещение хлеба и зрелищ

Информационный век дает о себе знать. Интерьеры домашних кухонь, кафе, баров и столовых все чаще украшают телевизоры. Повально можно видеть, как рядом с тарелкой супа — смартфон с открытой страничкой в соцсетях, или обед проходит у рабочего стола, перед монитором компьютера.

У гаджетоманов и жертв цейтнота прием пищи никогда не будет здоровым, утверждает Близнюк. Головной мозг, в котором находятся центры регуляции пищеварения, тормозит процессы переваривания и усвоения еды при информационной нагрузке. Поэтому выбирайте — либо хлеб, либо зрелища.

Единственное допустимое сопровождение вкусного обеда — приглушенная музыка, считает гастроэнтеролог.

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