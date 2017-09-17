Белорусские борцы завоевали 15 наград на турнире на призы Александра Медведя

Белорусские борцы завоевали 15 наград 47-го международного турнира Гран-при на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день соревнований, 17 сентября, белорусские спортсмены не сумели добыть медали высшей пробы. Серебряные награды завоевали: Светлана Ломашевич (весовая категория — 53 кг), Лаура Чарашвили (58 кг) и Роман Читадзе (86 кг). На третью ступень пьедестала почета поднимались Диана Климец, Кристина Федорашко (обе — 63 кг) и Наталья Ланько (75 кг).

Днем ранее обладателями золотых наград стали: Ксения Станкевич (48 кг), Андрей Бекренев (57 кг) и Азамат Нуриков (65 кг). Серебряные медали на счету Анны Воробьевой (48 кг), Мадины Сидаковой (60 кг) и Анны Садченко (69 кг). На третью ступень пьедестала поднимались Татьяна Еременко (48 кг), Залина Сидакова (55 кг) и Юлия Писаренко (60 кг).

Участие в турнире в столичном Дворце спорта приняли более 200 атлетов из 11 стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины. Белорусскую сборную представляли более 50 спортсменов.

Именные турниры на призы Александра Медведя проводятся в Минске с 1970 года. С 1994 года по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при.

Рекорд по количеству стран-участниц (47) был установлен на юбилейном, 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз выигрывал чемпионаты мира. Четырежды Медведю не было равных в Европе и девять раз — в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.

Организаторами международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя выступили Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация борьбы.