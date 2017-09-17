В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Об этом сообщает телеканал CBS News.



Элизабет Мосс. Фото: Reuters

Лучшим драматическим сериалом года признан «Рассказ служанки», который основан на одноименной книге Маргарет Этвуд, опубликованной в 1985 году. Действие разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам.

Конкурентами телевизионной адаптации антиутопии стали «Мир Дикого Запада», «Лучше звоните Колу», «Корона», «Карточный домик», «Очень странные дела» и «Это мы».

Элизабет Мосс, сыгравшая в сериале «Рассказ служанки» главную героиню, получила «Эмми» как лучшая актриса в драматическом жанре. «Рассказ служанки» также получил «Эмми» за лучшую режиссуру и сценарий.



«Рассказ служанки». Скриншот видео

Приз за лучшую мужскую роль в драматическим сериале получил Стерлинг Браун за работу в сериале «Это мы», а лучшим комедийным актером стал Дональд Гловер, сыгравший в сериале «Атланта».

Лучшим комедийным сериалом года снова стал «Вице-президент», а его звезда Джулия Луи-Дрейфус взяла «Эмми» в рекордный шестой раз подряд. Лучшим комедийным актером второго плана признали Алека Болдуина. Премией его наградили за пародию на президента США Дональда Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live.

Статуэтку за лучший мини-сериал получила работа «Большая маленькая ложь», а сыгравшую в нем Николь Кидман наградили как лучшую актрису в этом жанре.

В номинации за лучший телефильм победил эпизод «Черного зеркала» под названием «Сан Джуниперо».

Среди мультсериалов лучшим признали «Закусочную Боба».

При этом без наград остались такие шоу, как «Очень странные дела», «Фарго», «Мир Дикого запада» и «Шерлок», несмотря на большое количество номинаций у каждого.

Премию Primetime Emmys присуждает основанная в 1946 году Академия телевизионных искусств и наук (Academy of Television Arts & Sciences) в десятках номинаций, в том числе за лучший драматический и комедийный сериалы, лучшим актерам и актрисам в сериалах в этих жанрах, за лучшие программы и развлекательные шоу.