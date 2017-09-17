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За пять минут на 480 км. Израильский стартап обещает революцию в батареях для электрокаров

18.09.2017 09:21 — Разное | Tut.by  
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Среди инвесторов молодой компании StoreDot из Израиля — Samsung и Daimler, а также российский миллиардер Роман Абрамович!


Фото: StoreDot

В то время как большинство разработчиков аккумуляторов для электромобилей делают ставку на увеличение емкости, у инженеров стартапа StoreDot цель другая — сокращение времени, необходимого на подзарядку батарей. Но всех секретов новой технологии, известной как FlashBattery, израильтяне не разглашают. Речь идет о неких «органических» аккумуляторах, в конструкции которых используются нано-кристаллы и соединения на основе пептидов.

Но самое главное — это декларируемое время подзарядки: целиком зарядить батарею емкостью 75 кВтч можно всего за пять минут, обеспечив до 480 км пробега. Даже терминалы быстрой зарядки, как говорится, и рядом не стояли! Кроме того, уверяют разработчики, новые батареи окажутся безопаснее литиево-ионных.


Фото: Павел Мурашко

Но, как и со всеми технологическими прорывами, самая большая проблема — это выход на рынок. И тут StoreDot успела заручиться поддержкой таких гигантов, как Daimler (уже в текущем месяце немцы инвестировали в стартап около 60 миллионов долларов) и Samsung, а также самого Романа Абрамовича.

Серийное производство батарей нового типа планируется наладить в течение ближайших трех лет, но первое время их применение ограничится коммерческой грузовой техникой. В настоящее время StoreDot ведет переговоры с неназванным азиатским производителем аккумуляторов на предмет возможного серийного выпуска новых батарей. По другим данным, для производства своих батарей стартап собирается построить собственный завод в Китае.

 
 
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Израильский стартап обещает вывести технологии зарядки батарей для электрокаров на новый уровень. Перспективная разработка обещает зарядку батареи на 75 кВтч за...

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