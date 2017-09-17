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В Сети появилось изображение флагманского Nokia 9

18.09.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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В Сети появилось схематичное изображение еще не анонсированного флагмана компании HMD Global — Nokia 9.


Скорее всего, аппарат получит металлический или стеклянный корпус. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней панели устройства под модулем двойной основной камеры с оптикой ZEISS на 12 Мп.

Возможно, новый флагман сможет похвастаться безрамочным 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением в 2560 на 1440 пикселей. К другим предполагаемым характеристикам относится процессор Qualcomm Snapdragon 835, который дополнится 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Напомним: также готовится презентация бюджетного смартфона Nokia 2 с процессором Snapdragon 210 или Snapdragon 212 и аккумулятором емкостью в 4000 мАч.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Nokia.

 
 
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Возможно, новинку представят вместе с бюджетным Nokia 2.

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