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В Сети появилось изображение флагманского Nokia 9
В Сети
Скорее всего, аппарат получит металлический или стеклянный корпус. Сканер отпечатков пальцев разместится на задней панели устройства под модулем двойной основной камеры с оптикой ZEISS на 12 Мп.
Возможно, новый флагман сможет похвастаться безрамочным 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением в 2560 на 1440 пикселей. К другим предполагаемым характеристикам относится процессор Qualcomm Snapdragon 835, который дополнится 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.
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Возможно, новинку представят вместе с бюджетным Nokia 2.
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