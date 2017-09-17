Пользователь livejournal под ником samoletchik опубликовал фотографии замаскированной боевой техники в лесу под Борисовом. На снимках можно рассмотреть укрытые мхом и ветками БМП-2, которые издали опознать практически невозможно. Также на фотографиях показано, как маскируют самоходные гаубицы «Мста-С».

























2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой — ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.

Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.

БРМ-1К — бронированная самоходная машина на гусеничном ходу, предназначенная для разведки на поле боя, построена на базе БМП-1. В экипаж входят 6 человек: командир машины (он же старший оператор), наводчик, оператор, 2 радиотелеграфиста и механик-водитель.