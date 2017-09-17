Ученый рассказал, когда людей ждет бессмертие

Возможно, уже через 20−30 лет люди перестанут умирать от старости. Об этом рассказал в интервью RT ученый и футуролог Хосе Луис Кордейро, основатель Университета сингулярности.



Хосе Луис Кордейро. Изображение: imprimalia3d.com

По словам специалиста, сперва бессмертие будет стоить дорого, однако после технологии станут широко доступны. Ученый считает, что часть людей сможет дождаться своего бессмертия в состоянии глубокой заморозки.

— Сейчас проводится множество экспериментов с клетками, органами и целыми организмами: например, продолжительность жизни мышей удалось увеличить почти втрое, — рассказал он. — Теперь у нас появились мыши, которые могут жить в течение времени, эквивалентного 300 годам человеческой жизни, сохраняя при этом хорошее здоровье. Комары уже способны дожить до возраста, аналогичного 400 человеческим годам, а черви и вовсе протянут 600−1000 лет жизни человека.

Мы постоянно узнаем что-то новое — и такие результаты были достигнуты всего за 10 лет. Представьте, что же будет еще через 10 лет! Когда эти технологии усовершенствуют, их можно будет применять к людям. Мы сможем жить дольше, сохраняя организм в хорошем состоянии, а наша конечная цель — получить возможность жить вечно.

Сам Кордейро умирать не планирует. «Это просто не входит в мои планы», — говорит он.