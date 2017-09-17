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"Буду лепить глиняную посуду": Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино на два года
Одна из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Дженнифер Лоуренс решила сделать перерыв в кинокарьере на ближайшие два года, сообщает
На вопрос, чем артистка собирается заниматься все это время, Лоуренс ответила, что еще не знает.
«Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну», — сказала актриса.
Сейчас в кинотеатрах можно увидеть
Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за картины «Афера по-американски» и «Зимняя кость».
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Актриса еще не знает, чем займется во время длительного отпуска.
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