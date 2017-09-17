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"Буду лепить глиняную посуду": Дженнифер Лоуренс объявила об уходе из кино на два года

18.09.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Одна из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Дженнифер Лоуренс решила сделать перерыв в кинокарьере на ближайшие два года, сообщает Korrespondent.net.


На вопрос, чем артистка собирается заниматься все это время, Лоуренс ответила, что еще не знает.

«Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну», — сказала актриса.
Она отметила, что появится на публике через полгода на премьере шпионского триллера «Красный воробей», в котором играет русскую проститутку-шпионку.

Сейчас в кинотеатрах можно увидеть фильм «Мама!», где в главной роли играет Дженнифер. Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала, что картину яростно освистывали на Венецианском кинофестивале, интерес к премьере это подогрело, а вот сама картина подается холодной — 2 из 10.

Что: фильм «Мама!».

Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», Дом кино, «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Салют», «Центральный».

Когда: с 14 сентября по 4 октября.

Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за картины «Афера по-американски» и «Зимняя кость».

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
 
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Актриса еще не знает, чем займется во время длительного отпуска.

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