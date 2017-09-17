Одна из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Дженнифер Лоуренс решила сделать перерыв в кинокарьере на ближайшие два года, сообщает Korrespondent.net .





На вопрос, чем артистка собирается заниматься все это время, Лоуренс ответила, что еще не знает.

«Буду лепить глиняную посуду. Думаю, что просто немного отдохну», — сказала актриса.

Она отметила, что появится на публике через полгода на премьере шпионского триллера «Красный воробей», в котором играет русскую проститутку-шпионку.

Сейчас в кинотеатрах можно увидеть фильм «Мама!» , где в главной роли играет Дженнифер. Ранее AFISHA.TUT.BY рассказывала , что картину яростно освистывали на Венецианском кинофестивале, интерес к премьере это подогрело, а вот сама картина подается холодной — 2 из 10.

Что: фильм «Мама!» . Где: Falcon Club Бутик Кино, все Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», Дом кино, «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Салют», «Центральный». Когда: с 14 сентября по 4 октября.

Лоуренс известна ролями во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена премии «Оскар» за ленту «Мой парень — псих» и номинировалась на награду за картины «Афера по-американски» и «Зимняя кость».

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