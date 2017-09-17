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Россия впервые применила новейшие БМПТ "Терминатор" на учениях "Запад-2017"
На 33-м общевойсковом полигоне близ Луги в Ленинградской области во время совместных стратегических учений «Запад-2017» вооруженных сил России и Беларуси была применена новейшая боевая машина поддержки танков «Терминатор».
Видео с учений, где можно увидеть в деле грозную боевую машину,
Экипаж БМПТ состоит из пяти человек, она вооружена четырьмя ракетами «Атака-Т» («Штурм-СМ»), двумя автоматическими 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметом и двумя автоматическими 30-мм гранатометами.
БМПТ-72 незаменима во время городских боев: комбинированная броня (построена машина на базе танка Т-72) надежно защищает экипаж от огня противника, а мощное вооружение позволяет эффективно уничтожать пехоту, засевшую даже на верхних этажах зданий.
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БМПТ-72 незаменима во время городских боев: комбинированная броня - построена машина на базе танка Т-72 - надежно защищает экипаж от огня противника.
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