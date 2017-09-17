Чайник Teamosa заваривает чай с помощью ультразвука

На Kickstarter запустили проект сбора средств на создание «умного» чайника под названием Teamosa, который заваривает чай с помощью ультразвука. Об этом пишет The Verge.





Teamosa состоит из двух соединенных между собой блоков — заварника для чая (сверху) и резервуара для кипятка.

Заварку можно использовать двух типов — в виде чайных листьев или специальных бумажных капсул. Основная «фишка» устройства — система заваривания напитка с помощью ультразвука. Отмечается, что таким способом удается сохранить на 20% больше антиоксидантов, чем в традиционно сваренном чае.





К основным функциям чайника Teamosa относятся температурный контроль, слежение за временем заварки, самоочистка и возможность управления со смартфона через специальное приложение.





Первым покупателям на Kickstarter аппарат предлагается по цене в 239 долларов. Предполагаемая рыночная стоимость устройства — 399 долларов. Старт продаж запланирован на сентябрь 2018 года.

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