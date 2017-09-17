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"Забрал часть дороги, ставит забор": люди обвиняют хоккеиста Михаила Грабовского в захвате земли
В редакцию обратились жители деревни Волковичи и рассказали, что уже год выясняют отношения с известным белорусским хоккеистом Михаилом Грабовским. Они недовольны тем, что он «захватил значительную часть проезжей части», построив бетонный забор высотой семь метров.
Соседи Михаила Грабовского (четыре семьи) рассказали суть своих претензий к звезде НХЛ:
— Сразу после приобретения участка он приступил к активному самозахвату земли. — говорит один из соседей, Макар. — Несмотря на коллективные жалобы, Грабовский занял значительную часть проезжей части (то есть земли общего пользования). Этим он существенно усложнил и без того не легкую жизнь простых людей. Захваченная часть единственной дороги начала огораживаться бетонной стеной высотой 7 метров.
Соседи обратились с жалобами в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, к главе района, землеустроительные службы района и области.
В итоге была создана компетентная комиссия, в которую вошли все заинтересованные службы. На основании ее выводов сельисполкомом было принято решение от 28 марта 2017 года:
Привлечение природоохранной службы было связано с тем, что кроме дороги была захвачена прибрежная зона водохранилища Птичь.
Однако ни в августе, ни в сентябре бетонную стену-забор не снесли.
— Нами было отправлено досудебное обращение в сельский исполком и райисполком, — говорят соседи Грабовского. — На днях получили ответ, от которого до сих пор прибываем в шоке: якобы президент Республики Беларусь лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования (напомню, что речь идет о проезжей части).
Оперативно связаться с Михаилом Грабовским не удалось — единственный белорусский игрок в НХЛ сейчас за океаном. Его отец, Юрий Грабовский, который мог бы прокоментировать ситуацию, на телефонные звонки не отвечает.
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Часть общей дороги огораживается бетонной стеной высотой 7 метров
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