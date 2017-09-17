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"Забрал часть дороги, ставит забор": люди обвиняют хоккеиста Михаила Грабовского в захвате земли

18.09.2017 10:44 — Разное | Tut.by  
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В редакцию обратились жители деревни Волковичи и рассказали, что уже год выясняют отношения с известным белорусским хоккеистом Михаилом Грабовским. Они недовольны тем, что он «захватил значительную часть проезжей части», построив бетонный забор высотой семь метров.

Соседи Михаила Грабовского (четыре семьи) рассказали суть своих претензий к звезде НХЛ:

— Сразу после приобретения участка он приступил к активному самозахвату земли. — говорит один из соседей, Макар. — Несмотря на коллективные жалобы, Грабовский занял значительную часть проезжей части (то есть земли общего пользования). Этим он существенно усложнил и без того не легкую жизнь простых людей. Захваченная часть единственной дороги начала огораживаться бетонной стеной высотой 7 метров.


Соседи обратились с жалобами в сельисполком, райисполком, облисполком, прокуратуру, к главе района, землеустроительные службы района и области.

В итоге была создана компетентная комиссия, в которую вошли все заинтересованные службы. На основании ее выводов сельисполкомом было принято решение от 28 марта 2017 года:

  1. Незаконно возведенную стену снести, освободить доступ к земле общего пользования до 1 августа 2017 года.

  2. Привлечь к административной ответственности гражданина Грабовского М. Ю

  3. Отправить запрос в природоохранную службу.


Привлечение природоохранной службы было связано с тем, что кроме дороги была захвачена прибрежная зона водохранилища Птичь.


Однако ни в августе, ни в сентябре бетонную стену-забор не снесли.

— Нами было отправлено досудебное обращение в сельский исполком и райисполком, — говорят соседи Грабовского. — На днях получили ответ, от которого до сих пор прибываем в шоке: якобы президент Республики Беларусь лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования (напомню, что речь идет о проезжей части).


Оперативно связаться с Михаилом Грабовским не удалось — единственный белорусский игрок в НХЛ сейчас за океаном. Его отец, Юрий Грабовский, который мог бы прокоментировать ситуацию, на телефонные звонки не отвечает.

 
 
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Часть общей дороги огораживается бетонной стеной высотой 7 метров

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