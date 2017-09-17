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Каждый третий билет бесплатно: "Тэатральны куфар" в Минске запускает традиционные акции

18.09.2017 10:58 — Разное | Tut.by  
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Молодежный театральный фестиваль «Тэатральны куфар, БДУ» стартует уже через пару дней. 20 коллективов из 9 стран поборются за звание лучшего театра на площадке Лицея БГУ. В этом году, впрочем, как и всегда, действуют акции — при покупке двух билетов — третий бесплатно, а билеты на 8 спектаклей гарантируют пригласительный на двоих на закрытую вечеринку «Вечер дружбы народов».


В сентябре в Минске традиционно пройдет Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». В этом году участие в фестивале примут коллективы из разных стран (в том числе из тех, с чьей театральной традицией мы мало знакомы — Мексика, Тунис, Филиппины). В программе: классика (Шекспир, Чехов, Булгаков, Пиранделло и др.), современная белорусская драматургия (Андрей Иванов, Дмитрий Богославский), пластика, театр документа.

Строго по спискам

Как известно, «Тэатральны куфар» славен не только спектаклями, но и закрытой вечеринкой «Вечер дружбы народов», на которую так просто и не попадешь. Однако, шанс стать «одним из» все-таки есть: покупаешь билеты на 8 спектаклей и получаешь пригласительный на двоих.

Кстати, если вы еще не решили, куда хотите пойти, рекомендуем постановку «Это все она» по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова. Театральный коллектив из Польши «nie ma» расскажет о потере близкого человека, о душевной близости матери и сына и виртуальном мире. Эдакий межнациональный симбиоз оценит даже самый требовательный зритель.


Если вы предпочитаете язык тела, значит еще одно театрализованное представление из Таганрога «Ночь огня», то что вам нужно. Постановка о безверии и вере, об утраченном и приобретенном. «Ночь огня» рассказывает и о насыщенном приключениями странствии, и о пути вглубь собственного «я».

2+1

При покупке двух билетов — третий бесплатно. Самое время окультуриться всей компанией. Можно сходить на экспериментальный спектакль «Демон и Пророк», который едет из Сербии. Постановка будет интересна знатокам Пушкина и любителям Фауста.


А можно и на «Карризал Абахо: воспоминания о городе без света» от театрального коллектива из самого Чили, — еще один необычный спектакль, стоящий внимания. Тахине Джонсон, автору и режиссеру, удалось совместить обыденное с возвышенным, реальность с выдумкой, а прозу с поэзией — и поведать историю о Городе. Урбанисты и экологи да и все, кому не безразлична судьба места, в котором ты живешь, не проходите мимо.

Московский театр «МОСТ» спешит снова удивить. Спектакль «Дорогой Бог!» — это история о неизлечимо больном мальчике, который пишет письма Богу. 12 дней — это так мало, чтобы успеть все сказать. Но и за 12 дней можно прожить полную счастья маленькую жизнь.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

За «бонусными» пригласительными обращаться в гл. корпус БГУ (пр-т Независимости, 4, каб. 211).

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре в Минске традиционно пройдет Международный фестиваль студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар". В этом году действуют акции на билеты.

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