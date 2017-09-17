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Каждый третий билет бесплатно: "Тэатральны куфар" в Минске запускает традиционные акции
Молодежный театральный фестиваль «
В сентябре в Минске традиционно пройдет Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». В этом году участие в фестивале примут коллективы из разных стран (в том числе из тех, с чьей театральной традицией мы мало знакомы — Мексика, Тунис, Филиппины). В программе: классика (Шекспир, Чехов, Булгаков, Пиранделло и др.), современная белорусская драматургия (Андрей Иванов, Дмитрий Богославский), пластика, театр документа.
Строго по спискам
Как известно, «Тэатральны куфар» славен не только спектаклями, но и закрытой вечеринкой «Вечер дружбы народов», на которую так просто и не попадешь. Однако, шанс стать «одним из» все-таки есть: покупаешь билеты на 8 спектаклей и получаешь пригласительный на двоих.
Кстати, если вы еще не решили, куда хотите пойти, рекомендуем постановку «
Если вы предпочитаете язык тела, значит еще одно театрализованное представление из Таганрога «
2+1
При покупке двух билетов — третий бесплатно. Самое время окультуриться всей компанией. Можно сходить на экспериментальный спектакль «
А можно и на «
Московский театр «МОСТ» спешит снова удивить. Спектакль «
Купить билеты можно на сайте
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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В сентябре в Минске традиционно пройдет Международный фестиваль студенческих и молодежных театров "Тэатральны куфар". В этом году действуют акции на билеты.
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