Молодежный театральный фестиваль « Тэатральны куфар, БДУ » стартует уже через пару дней. 20 коллективов из 9 стран поборются за звание лучшего театра на площадке Лицея БГУ. В этом году, впрочем, как и всегда, действуют акции — при покупке двух билетов — третий бесплатно, а билеты на 8 спектаклей гарантируют пригласительный на двоих на закрытую вечеринку «Вечер дружбы народов».





В сентябре в Минске традиционно пройдет Международный фестиваль студенческих и молодежных театров «Тэатральны куфар». В этом году участие в фестивале примут коллективы из разных стран (в том числе из тех, с чьей театральной традицией мы мало знакомы — Мексика, Тунис, Филиппины). В программе: классика (Шекспир, Чехов, Булгаков, Пиранделло и др.), современная белорусская драматургия (Андрей Иванов, Дмитрий Богославский), пластика, театр документа.

Строго по спискам

Как известно, «Тэатральны куфар» славен не только спектаклями, но и закрытой вечеринкой «Вечер дружбы народов», на которую так просто и не попадешь. Однако, шанс стать «одним из» все-таки есть: покупаешь билеты на 8 спектаклей и получаешь пригласительный на двоих.

Кстати, если вы еще не решили, куда хотите пойти, рекомендуем постановку « Это все она » по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова. Театральный коллектив из Польши «nie ma» расскажет о потере близкого человека, о душевной близости матери и сына и виртуальном мире. Эдакий межнациональный симбиоз оценит даже самый требовательный зритель.





Если вы предпочитаете язык тела, значит еще одно театрализованное представление из Таганрога « Ночь огня », то что вам нужно. Постановка о безверии и вере, об утраченном и приобретенном. «Ночь огня» рассказывает и о насыщенном приключениями странствии, и о пути вглубь собственного «я».

2+1

При покупке двух билетов — третий бесплатно. Самое время окультуриться всей компанией. Можно сходить на экспериментальный спектакль « Демон и Пророк », который едет из Сербии. Постановка будет интересна знатокам Пушкина и любителям Фауста.





А можно и на « Карризал Абахо: воспоминания о городе без света » от театрального коллектива из самого Чили, — еще один необычный спектакль, стоящий внимания. Тахине Джонсон, автору и режиссеру, удалось совместить обыденное с возвышенным, реальность с выдумкой, а прозу с поэзией — и поведать историю о Городе. Урбанисты и экологи да и все, кому не безразлична судьба места, в котором ты живешь, не проходите мимо.

Московский театр «МОСТ» спешит снова удивить. Спектакль « Дорогой Бог !» — это история о неизлечимо больном мальчике, который пишет письма Богу. 12 дней — это так мало, чтобы успеть все сказать. Но и за 12 дней можно прожить полную счастья маленькую жизнь.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY .

За «бонусными» пригласительными обращаться в гл. корпус БГУ (пр-т Независимости, 4, каб. 211). Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на « Борисов-Арене » 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

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