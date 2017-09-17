|
Минское "Динамо" ищет расплакавшегося во время матча ребенка
Хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет юного болельщика, который расплакался во время матча команды с магнитогорским «Металлургом».
По ходу встречи минчане уступали 0:3, чем и огорчили переживавшего за «зубров» мальчика. Отметим, что затем «Динамо» совершило невероятный камбэк,
«ХК „Динамо-Минск“ ищет мальчика, чьи искренние эмоции вчера помогли „зубрам“ взять верх над грозным соперником. Свяжитесь с нами по телефону +375297086181», — говорится в заявлении клуба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккейный клуб "Динамо-Минск" ищет юного болельщика, который расплакался во время матча команды с магнитогорским "Металлургом".
|
Архив (Разное)
Комментарии