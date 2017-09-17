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Минское "Динамо" ищет расплакавшегося во время матча ребенка

18.09.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет юного болельщика, который расплакался во время матча команды с магнитогорским «Металлургом».

По ходу встречи минчане уступали 0:3, чем и огорчили переживавшего за «зубров» мальчика. Отметим, что затем «Динамо» совершило невероятный камбэк, выиграв в итоге 5:3.

«ХК „Динамо-Минск“ ищет мальчика, чьи искренние эмоции вчера помогли „зубрам“ взять верх над грозным соперником. Свяжитесь с нами по телефону +375297086181», — говорится в заявлении клуба.

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккейный клуб "Динамо-Минск" ищет юного болельщика, который расплакался во время матча команды с магнитогорским "Металлургом".

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