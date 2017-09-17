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Сборная Словении впервые выиграла Евробаскет
Сборная Словении по баскетболу впервые в истории выиграла золотые медали чемпионата Европы.
В решающем матче в Стамбуле они одолели команду Сербии — 93:85 (20:22, 36:25, 15:20, 22:18).
В своем последнем матче за национальную команду 31-летний Горан Драгич набрал 35 очков, став лучшим игроком финала.
Бронзовым призером стала команда Испании, обыгравшая сборную России — 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30).
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Сборная Словении завоевала золотые медали чемпионата Европы по баскетболу.
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