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Житель Городка повредил две иномарки, а потом уснул рядом

18.09.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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Житель Городка повредил две припаркованные машины возле одного из домов на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба милиции региона.

55-летний мужчина оторвал зеркала заднего вида и проверил на прочность кузова у Ford Mondeo и Opel Vectra. Когда на место происшествия приехали милиционеры, то нашли хулигана спящим неподалеку от поврежденных иномарок.

Даже на следующее утро задержанный не смог внятно объяснить, чем было вызвано его поведение. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

 
 
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55-летний мужчина оторвал зеркала заднего вида и проверил на прочность кузова у Ford Mondeo и Opel Vectra.

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