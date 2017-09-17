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Белорусские телеканалы начнут вещать в HD с 2018 года

18.09.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
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В первом квартале 2018 года телеканалы Белтелерадиокомпании перейдут на вещание в HD-формате с широким экраном 16:9.


Медиахолдинг в настоящее время проводит работы по обеспечению технической возможности и подготовки контента для телевидения высокой четкости (HDTV). Первыми четкое изображение в начале будущего года увидят жители Минска и Минской области. К осени 2018 года телевидение в формате HD распространится по всей Беларуси.

Весь видеоконтент телеканалов Белтелерадиокомпании будет создаваться в формате высокой четкости. Телезрители смогут смотреть в HD-качестве не только информационные, аналитические и развлекательные проекты, но также документальные и художественные фильмы.

В начале вещания телеканалов в HD-формате операторы электросвязи сохранят также версии в стандартной четкости, она по-прежнему будет доступна зрителям эфирного телевидения DVB-T, DVB-T2, кабельных сетей и сети IPTV ZALA.

Обладатели стандартного экрана 4:3 (старые модели телевизоров) смогут самостоятельно выбирать комфортный для себя способ просмотра.

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Теги: Минск
 
 
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К осени 2018-го телевидение в формате HD распространится по всей Беларуси.

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