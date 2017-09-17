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10 короткометражек Манхэттенского фестиваля кино покажут в Минске

18.09.2017 11:52 — Разное | Tut.by  
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29 сентября зрители в Минске будут смотреть ежегодную программу «Манхэттенского фестиваля короткометражного кино» и вместе выбирать лучший короткометражный фильм планеты. Юбилейный 20-й сезон кинофестиваля пройдет в формате шоу-премьеры в Большом зале «Дворца Республики».


Перед началом показа фестивальной коллекции зрителей ждут интерактивные фотозоны, специальная шоу-программа с участием звезд эстрады, подарки и другие сюрпризы. После чего в Большом зале Дворца Республики пройдет конкурсный показ ежегодного смотра короткого метра — Манхэттенского фестиваля короткометражного кино (Нью-Йорк, США).

Более 100 тысяч кинолюбителей из 250 городов объединятся в мировое зрительское жюри, чтобы выбрать лучший фильм из 10 финалистов фестиваля, которые отобраны из заявок более 60 стран мира.

На Манхэттенском кинофестивале нет профессионального жюри, выбор делает зритель. Здесь можно выбрать не только лучший фильм, но и лучшего исполнителя главной роли: для этого нужно будет отметить понравившуюся картину и актера на бланке для голосования. Зрительские голоса со всего мира отсылаются в штаб-квартиру Манхэттенского фестиваля в Нью-Йорке, где на финальном сеансе называют имя победителя. Обладатель гран-при фестиваля будет объявлен 9 октября 2017 года.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Подробную программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино можно найти на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 8 до 12 руб.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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29 сентября в большом зале "Дворца Республики" проведут ежегодную программу "Манхэттенского фестиваля короткометражного кино".

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