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В футбольном клубе "Слуцк" появился новый председатель, назначенный вместо обвиненного во взятке
Руководителем футбольного клуба «Слуцк» назначен Виталий Бунос, ранее занимавший должность заместителя Олега Караневского, сообщает
Должность зампредседателя «Слуцка» пока остается вакантной.
Контракт СФК «Слуцк» с Олегом Караневским
Сумма взятки, которую получил председатель футбольного клуба «Слуцк» Олег Караневский, составила 2700 белорусский рублей. При этом взятка не связана со спортивной частью. Директор коммерческой организации хотел, чтобы Караневский поспособствовал победе компании в процедуре закупки.
В отношении председателя футбольного клуба
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Руководителем футбольного клуба "Слуцк" назначен Виталий Бунос, ранее занимавший должность заместителя Олега Караневского.
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