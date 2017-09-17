Руководителем футбольного клуба «Слуцк» назначен Виталий Бунос, ранее занимавший должность заместителя Олега Караневского, сообщает slutsk-gorod.by.



Виталий Бунос. Фото: Пресс-служба ФК «Слуцк»

Должность зампредседателя «Слуцка» пока остается вакантной.

Контракт СФК «Слуцк» с Олегом Караневским был расторгнут 15 сентября по соглашению сторон. Незадолго до этого экс-председателю было предъявлено обвинение во взятке.

Сумма взятки, которую получил председатель футбольного клуба «Слуцк» Олег Караневский, составила 2700 белорусский рублей. При этом взятка не связана со спортивной частью. Директор коммерческой организации хотел, чтобы Караневский поспособствовал победе компании в процедуре закупки.

В отношении председателя футбольного клуба возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.