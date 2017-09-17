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Карточка была в кошельке, а деньги исчезли. Как и где воруют с наших счетов
Банковский процессинговый центр направил банкам письмо с анализом случаев мошенничества с банковскими карточками белорусов в последнее время, а также с рекомендациями по их предотвращению. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как и где воруют деньги с наших счетов и что банки делают, чтобы защитить нас.
Как отмечают в Банковском процессинговом центре (далее — Центр), в первом полугодии 2017 года количество мошеннических операций с карточками по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 70%. При этом средняя сумма одной мошеннической операции во втором квартале составила 31 доллар. Сразу оговоримся, что все цифры касаются банков, которые пользуются процессингом Центра. Но можно предположить, что и по остальным банкам ситуация будет примерно такая же.
Чаще всего деньги исчезают пока карточка лежит у вас в кошельке
Итак, действия преступников можно разделить на три группы.
В связи с тем, что случаи мошенничества без использования самой карточки увеличиваются, Центр рекомендует банкам среди прочего «установить ограничения по количествам и суммам операций без присутствия карточки».
«Вредные» устройства могут быть не только на банкомате, но и в инфокиоске
По-прежнему у мошенников популярен скимминг (установка устройств, которые считывают реквизиты карточки). Специалисты Центра также говорят, что 71% скомпрометированных карточек белорусов подверглись скимингу в Украине. Затем в списке стран с нехорошими банкоматами идут Франция и Болгария (по 6,4%), Германия и Португалия (по 3,2%). В каждом десятом случае страну компрометации установить не удалось.
В письме также отдельно говорится о том, что скимминговые устройства устанавливаются не только на банкоматы, но и инфокиоски. Конкретные случаи не называются, однако банкам рекомендуют «на регулярной основе проводить осмотр банкоматов и инфокиосков на предмет установки на них стороннего оборудования».
«Чтобы защитить ваши деньги, банк может на время заблокировать карточку»
Что же по поводу этой ситуации говорят в самих банках?
— За первые 7 месяцев 2017 года мы предотвратили потери от действий киберпреступников и мошенников на 72 тысячи долларов, — рассказали в Приорбанке. — Сомнительные операции отслеживает специальное подразделение банка, которое ведет круглосуточный мониторинг транзакций с использованием платежных карт. Оно же отвечает за то, чтобы пресекать попытки мошенников снять деньги с чужих карт. Когда возникает подозрение, банк самостоятельно блокирует карту, пока не свяжется с ее владельцем и не убедится в законности операции.
В банке также действуют системы анализа и превентивного предупреждения мошеннических операций. В частности, это касается ограничения на снятие наличных в странах с повышенным риском мошенничества. Что немаловажно, к ним относятся даже крупные государства, вроде США, Китая и Индии. Ограничения действуют по умолчанию, но при желании их можно снять в мобильном или интернет-банке.
— Угроза мошенничества с применением скиммеров и других считывающих устройств сохраняется в Беларуси, как впрочем, и в других странах, — считают в Альфа-Банке и говорят, что высокой степенью надежности обладают дистанционные каналы – интернет- и мобильный банк. — Цифровые технологии с многоступенчатой системой защиты постоянно обновляются, проводится постоянный анализ случаев, связанных с киберпреступлениями и финансовым мошенничеством в практике зарубежных банков. Так, за 9 месяцев работы цифрового банка Insync.by не было зафиксировано ни одного случая попытки взлома системы, хотя и им пользуется более 80 тысяч белорусов.
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Банковский процессинговый центр направил банкам письмо с анализом случаев мошенничества с карточками белорусов.
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