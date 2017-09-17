Карточка была в кошельке, а деньги исчезли. Как и где воруют с наших счетов

Банковский процессинговый центр направил банкам письмо с анализом случаев мошенничества с банковскими карточками белорусов в последнее время, а также с рекомендациями по их предотвращению. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как и где воруют деньги с наших счетов и что банки делают, чтобы защитить нас.



Фото с сайта appsad.ru

Как отмечают в Банковском процессинговом центре (далее — Центр), в первом полугодии 2017 года количество мошеннических операций с карточками по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 70%. При этом средняя сумма одной мошеннической операции во втором квартале составила 31 доллар. Сразу оговоримся, что все цифры касаются банков, которые пользуются процессингом Центра. Но можно предположить, что и по остальным банкам ситуация будет примерно такая же.

Чаще всего деньги исчезают пока карточка лежит у вас в кошельке

Итак, действия преступников можно разделить на три группы.

Самый популярный способ «чистки» карточки — это мошенничество без ее физического присутствия (94,3% всех случаев во втором квартале). То есть, злоумышленники используют только реквизиты «пластика». При этом, каждая вторая такая операция совершается в интернет-магазинах, зарегистрированных в России. На втором месте США (15%). На долю же Беларуси приходится только 4,5% от всех случаев.

Поддельные карточки используются мошенниками в 3% случаев. Зато география деятельности злоумышленников весьма экзотична. Так, в 77,4% случаев по поддельным карточкам снимали деньги в банкоматах Индонезии, почти каждая десятая операция (9,7%) произошла в США, остальные — в Перу и Филиппинах.

На мошеннические операции с утерянными или украденными карточками приходится 2,7% от всех случаев.

В связи с тем, что случаи мошенничества без использования самой карточки увеличиваются, Центр рекомендует банкам среди прочего «установить ограничения по количествам и суммам операций без присутствия карточки».

«Вредные» устройства могут быть не только на банкомате, но и в инфокиоске



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По-прежнему у мошенников популярен скимминг (установка устройств, которые считывают реквизиты карточки). Специалисты Центра также говорят, что 71% скомпрометированных карточек белорусов подверглись скимингу в Украине. Затем в списке стран с нехорошими банкоматами идут Франция и Болгария (по 6,4%), Германия и Португалия (по 3,2%). В каждом десятом случае страну компрометации установить не удалось.

В письме также отдельно говорится о том, что скимминговые устройства устанавливаются не только на банкоматы, но и инфокиоски. Конкретные случаи не называются, однако банкам рекомендуют «на регулярной основе проводить осмотр банкоматов и инфокиосков на предмет установки на них стороннего оборудования».

«Чтобы защитить ваши деньги, банк может на время заблокировать карточку»



сайт: www.diversifiedforensics.com

Что же по поводу этой ситуации говорят в самих банках?

— За первые 7 месяцев 2017 года мы предотвратили потери от действий киберпреступников и мошенников на 72 тысячи долларов, — рассказали в Приорбанке. — Сомнительные операции отслеживает специальное подразделение банка, которое ведет круглосуточный мониторинг транзакций с использованием платежных карт. Оно же отвечает за то, чтобы пресекать попытки мошенников снять деньги с чужих карт. Когда возникает подозрение, банк самостоятельно блокирует карту, пока не свяжется с ее владельцем и не убедится в законности операции.

В банке также действуют системы анализа и превентивного предупреждения мошеннических операций. В частности, это касается ограничения на снятие наличных в странах с повышенным риском мошенничества. Что немаловажно, к ним относятся даже крупные государства, вроде США, Китая и Индии. Ограничения действуют по умолчанию, но при желании их можно снять в мобильном или интернет-банке.

— Угроза мошенничества с применением скиммеров и других считывающих устройств сохраняется в Беларуси, как впрочем, и в других странах, — считают в Альфа-Банке и говорят, что высокой степенью надежности обладают дистанционные каналы – интернет- и мобильный банк. — Цифровые технологии с многоступенчатой системой защиты постоянно обновляются, проводится постоянный анализ случаев, связанных с киберпреступлениями и финансовым мошенничеством в практике зарубежных банков. Так, за 9 месяцев работы цифрового банка Insync.by не было зафиксировано ни одного случая попытки взлома системы, хотя и им пользуется более 80 тысяч белорусов.