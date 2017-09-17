Какие виды работ проводят при ремонте кровли?



Владельцы частных домов хотя бы раз в жизни сталкивались с проблемой починки крыши. Это может происходить по разным причинам. Случайно упавшая ветка или состарившиеся полотно кровли — все это требует человеческого вмешательства. Устранение проблемы обходится хозяину дома серьёзными убытками. Именно поэтому так важно следить за состоянием крыши и делать вовремя ремонт кровли .

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Как проводят ремонтные работы?

В каждом случае необходимо тщательное исследование на предмет целостности кровельного полотна и стропильной системы. После полной оценки переходят к подсчетам материала, необходимого для починки крыши. Для этого подсчитывают подробную смету на материалы и работы. При учете берут большее количество кровельного материала. Когда все сметные расчеты сделаны, переходят к строительно-монтажным работам. Они могут выполняться как частично, так и капитально.

Полный, или капитальный, ремонт кровли





При капитальном ремонте процесс починки происходит в несколько этапов:

Производится полный демонтаж старого полотна. Для этого убирают материал перекрытия крыши и разбирают стропильную систему. В некоторых случаях стропильную систему не убирают полностью, а производят её ревизию и устраняют локальные поломки. Выставляют новую стропильную систему. Перекрывают скелет стропил новым кровельным материалом.

Капитальный ремонт занимает больше времени, поэтому его стоит планировать на теплый сезон либо на время года с минимальным уровнем осадков. В противном случае можно затопить весь дом.

Текущий ремонт кровли





При текущем ремонте устраняются мелкие недочеты, закрывают небольшие щели и дыры в полотне кровли. Производят чистку крыши. Также устанавливают усиление стропильной системы, если оно требуется. Текущие работы призваны устранить локальные проблемы, которые не сильно влияют на функциональные возможности кровли. Проводят локальный или текущий ремонт кровли для многоквартирных домов согласно графику технического обследования крыши. Также его делают при нахождении мелких неисправностей в конструкции кровли либо при неоднократных жалобах жильцов дома.

Документы для проведения ремонтных работ





Ремонт кровли для компании накладывает на них обязательства перед заказчиком. Компания-исполнитель должна представить документы по требованию заказчика. К ним относятся: сертификаты соответствия или техническое свидетельство на используемые материалы. Также исполнитель обязан представлять акты скрытых работ при сдаче слоя пароизоляционного слоя. Акты на скрытые работы могут понадобиться при приемке основания кровли или при проверке пароизоляционного слоя. Готовая крыша принимается специальным актом с оценкой качества выполненных работ. После чего заказчику выдается гарантийным паспорт с техническими характеристиками кровли, а также гарантийным сроком обслуживания.

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