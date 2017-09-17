ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посмотрите, как мило: 15 звездных пар на красной ковровой дорожке "Эмми-2017"

18.09.2017 12:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала — объявлены победители. Предлагаем посмотреть на 15 звездных пар на красной ковровой дорожке «Эмми-2017».

1. Николь Кидман и Кит Урбан


2. Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин Микита


3. Адам и Наоми Скотт


4. Самира уайли и Лорен морелли


5. Зои Кравиц и Карл Глусман


6. Стерлинг К. Браун и Райан Мишель Бат


7. Джон Литгоу и Мэри Ягер


8. Ариэль Уинтер и Леви Миден


9. Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон


10. Алек и Хилария Болдуин


11. Виола Дэвис и Джулиус Теннон


12. Уильям Х. Мэйси и Фелисити Хаффман


13. Крис Салливан и Рэйчел Рэйчард


14. Кери Расселл и Мэттью Риз


15. Тай и Холли Баррелл


***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на «Борисов-Арене» 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Предлагаем посмотреть на 15 звездных пар на красной ковровой дорожке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Украину движется смертельный ураган
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика