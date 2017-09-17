В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала — объявлены победители. Предлагаем посмотреть на 15 звездных пар на красной ковровой дорожке «Эмми-2017».

1. Николь Кидман и Кит Урбан





2. Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин Микита





3. Адам и Наоми Скотт





4. Самира уайли и Лорен морелли





5. Зои Кравиц и Карл Глусман





6. Стерлинг К. Браун и Райан Мишель Бат





7. Джон Литгоу и Мэри Ягер





8. Ариэль Уинтер и Леви Миден





9. Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон





10. Алек и Хилария Болдуин





11. Виола Дэвис и Джулиус Теннон





12. Уильям Х. Мэйси и Фелисити Хаффман





13. Крис Салливан и Рэйчел Рэйчард





14. Кери Расселл и Мэттью Риз





15. Тай и Холли Баррелл





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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на « Борисов-Арене » 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

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