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Посмотрите, как мило: 15 звездных пар на красной ковровой дорожке "Эмми-2017"
В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Ранее AFISHA.TUT.BY
1. Николь Кидман и Кит Урбан
2. Джесси Тайлер Фергюсон и Джастин Микита
3. Адам и Наоми Скотт
4. Самира уайли и Лорен морелли
5. Зои Кравиц и Карл Глусман
6. Стерлинг К. Браун и Райан Мишель Бат
7. Джон Литгоу и Мэри Ягер
8. Ариэль Уинтер и Леви Миден
9. Кумейл Нанджиани и Эмили В. Гордон
10. Алек и Хилария Болдуин
11. Виола Дэвис и Джулиус Теннон
12. Уильям Х. Мэйси и Фелисити Хаффман
13. Крис Салливан и Рэйчел Рэйчард
14. Кери Расселл и Мэттью Риз
15. Тай и Холли Баррелл
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на
Для участия вам необходимо:
1) скачать приложение «Афиша» для
2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».
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В Лос-Анджелесе прошла 69-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Предлагаем посмотреть на 15 звездных пар на красной ковровой дорожке.
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