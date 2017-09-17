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"АвтоВАЗ" создаст внедорожный седан Vesta

18.09.2017 12:55 — Разное | Tut.by  
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«АвтоВАЗ» тестирует на дорогах общего пользования новую модификацию седана Lada Vesta. Детали внешности автомобиля скрыты камуфляжем, но судя по всему, это «вседорожный» вариант модели. Фотографии машины опубликовала группа Russian Cars Industry «ВКонтакте».


Концепт вседорожного седана Lada Vesta дебютировал в августе прошлого года на Московском автосалоне. У прототипа была пластиковая защита нижней части кузова и увеличенный дорожный просвет. Также на моторшоу был представлен вариант хэтчбека XRay с аналогичным обвесом, который тоже, вероятно, будет запущен в серию.

Недавно в линейку Vesta добавился универсал и его вседорожная модификация под названием Cross. У этой машины такой же защитный пластиковый обвес по кругу и увеличенный со 178 до 203 миллиметров дорожный просвет.


Универсалы предлагаются со 106- и 122-сильными моторами объемом 1,6 и 1,8 литра, которые могут работать в паре с «механикой» или «роботом».

Сборка универсалов Lada Vesta началась 11 сентября. Продажи новинки стартуют в октябре-ноябре. Седан в версии Cross появится в 2018 году.

 
 
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Фотошпионы запечатлели внедорожный седан Lada Vesta. Новинка должна появиться на конвейере в 2018 году.

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