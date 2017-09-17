Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 906 человек и выяснил: более 10% опрошенных считают, что получают достойную заработную плату. Остальные 89,5% респондентов полагают, что заслуживают более высокого денежного вознаграждения за свой труд.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По результатам опроса, за свою трудовую деятельность около 80% респондентов хотя бы единожды получали прибавку к зарплате. Большинству зарплату повысили по инициативе руководства, а более 27% участников исследования получили прибавку после того, как сами попросили об этом работодателя. Остальным — 21,2% участников исследования — еще ни разу не повышали заработную плату.

Чаще всего руководство согласно повысить зарплату на 6−10% и 11−20%. На 21−30% поднимали зарплату каждому седьмому участнику исследования. Увеличения зарплаты на 31−50% удостоился каждый десятый респондент. Более чем в 2 раза вырастала зарплату лишь у 2,1% опрошенных.





Решилась на разговор с руководством о повышении заработной платы почти половина опрошенных (47,1%). Более 27% респондентов планируют поговорить об этом. Четверть (25,3%) участников исследования не собираются разговаривать с начальством о повышении зарплаты. Основная причина тому (50%) — неверие сотрудников в положительный исход подобного разговора для них. Более 20% опрошенных считают, что инициатива в этом вопросе должна исходить от руководства. 14,2% респондентов отметили, что в данный момент в компании, где они работают, не лучшие времена. Не хватает смелости, чтобы попросить прибавку к зарплате, лишь у 10,4% участников исследования.





Большинство респондентов (70,5%) знают, на сколько именно хотят увеличения заработной платы, и данный процент либо цифру озвучивают руководству.

При этом большинство участников исследования (78,5%) считают, что для разговора о повышении заработной платы нужно подобрать удобный момент.

Самым подходящим случаем для этого 54,4% респондентов считают время после успешно реализованного проекта, в котором они принимали или будут принимать участие. Около 30% опрошенных для столь серьезного разговора ждут момента, когда начальство будет в хорошем расположении духа.

Свою просьбу о повышении зарплаты большинство участников исследования (34,3%) аргументируют расширением своих должностных обязанностей. Также хорошим основанием для прибавки к заработной плате считают: большой стаж работы в компании — 13,3%; низкий уровень текущей зарплаты по сравнению с рыночным — 13,1%; рост цен и коммунальных платежей — 10,5%.





Согласно исследованию, далеко не все получают желаемый результат. 35,6% участников исследования отметили, что в ответ на их просьбу о прибавке они получили отказ, так как-либо компания переживает сейчас не лучшие времена (25,8%), либо оснований для повышения зарплаты оказалось недостаточно (9,8%). Около 18% опрошенных сказали, что им пообещали повысить зарплату, но потом руководство «забыло» об этом.



Более 6% респондентов услышали отказ без объяснения причин; 2,9% — угрозу увольнения; 1% — угрозу снижения зарплаты; а 4,4% участников исследования руководство даже не стало слушать. Около 23% респондентов все-таки получили обещанное повышение заработной платы.