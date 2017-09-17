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В Рогачевском районе водитель Audi сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу
ДТП случилось в Рогачевском районе утром 16 сентября, сообщили в ГАИ Гомельской области.
31-летний водитель Audi ехал по улице Советской в деревне Довск и совершил наезд на семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего у края дороги автомобиля.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение районной больницы.
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Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение районной больницы.
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