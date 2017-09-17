В Рогачевском районе водитель Audi сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

ДТП случилось в Рогачевском районе утром 16 сентября, сообщили в ГАИ Гомельской области.





31-летний водитель Audi ехал по улице Советской в деревне Довск и совершил наезд на семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего у края дороги автомобиля.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение районной больницы.