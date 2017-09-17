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В Рогачевском районе водитель Audi сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

18.09.2017 13:34 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось в Рогачевском районе утром 16 сентября, сообщили в ГАИ Гомельской области.


31-летний водитель Audi ехал по улице Советской в деревне Довск и совершил наезд на семилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего у края дороги автомобиля.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение районной больницы.

 
 
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Ребенка госпитализировали в нейрохирургическое отделение районной больницы.

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