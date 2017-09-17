Ученые вышли на волю после восьми месяцев изоляции на вулкане

17 сентября завершился пятый эксперимент HI-SEAS по симуляции условий жизни на Марсе. Шесть добровольцев вышли на свободу после восьми месяцев добровольной изоляции. Об этом сообщает The Washington Post .



Изображение: hawaii.edu

Эксперимент начался восемь месяцев назад: 19 января шесть исследователей поселились под куполом на склоне вулкана Мауна-Лоа на высоте около 2500 метров над уровнем моря. В команду вошли инженеры, специалист по информационным технологиям, астробиолог и эксперт по биомедицине.

На протяжении нескольких месяцев они могли питаться только едой, пригодной к долгому хранению, которую привозили раз в месяц. При сеансах связи с «Землей» каждое сообщение приходило с задержкой в 20 минут — именно столько шел бы сигнал от Марса и обратно.

Почти все время добровольцы проводили в жилище площадью 111 квадратных метров и общались только между собой. Выходить из купола можно было только в скафандрах, делать это в одиночку запретили. Исследователям пришлось самим проводить геологическую разведку и составлять карты местности.

Эксперимент проходит при поддержке NASA. Космическое агентство хочет выяснить, какими качествами должны обладать астронавты, которые отправятся в 2−3-летнюю миссию на Марс. «Мы узнали, что даже в лучших командах возникают конфликты, — рассказала ведущий исследователь проекта Ким Бинстед. — Поэтому важно подобрать такую команду, которая взглянет на конфликт и отойдет от него».

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