К концу года появятся новые правила застройки частного сектора Минска

К концу 2017 года для Минска разработают новые правила застройки частного сектора. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости » со ссылкой на председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павла Лучиновича.





За 8 месяцев текущего года на территории города разработано 26 проектов градостроительного планирования, которые в настоящее время находятся на согласовании в различных организациях. Площадь покрытия детальными планами составила порядка 26 000 га, или 75% территории города.

— Мы прошли период пика общественных обсуждений. Большой общественный резонанс вызвали обсуждения по ПДП ул. Калиновского , Сельхозпоселка, Осмоловки и др., — отметил Павел Лучинович. — Важнейшая работа, которую мы заканчиваем в нынешнем году, — правила застройки Минска. Это сборник нормативов, которые определят его дальнейшее развитие. Разработка таких нормативов вызвана особенностью столицы — республиканские нормы часто не позволяют городу нормально развиваться. Кроме этого, в нынешнем году будет завершена работа по разработке правил застройки усадебных территорий.