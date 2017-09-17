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К концу года появятся новые правила застройки частного сектора Минска
К концу 2017 года для Минска разработают новые правила застройки частного сектора. Об этом сообщает агентство «
За 8 месяцев текущего года на территории города разработано 26 проектов градостроительного планирования, которые в настоящее время находятся на согласовании в различных организациях. Площадь покрытия детальными планами составила порядка 26 000 га, или 75% территории города.
— Мы прошли период пика общественных обсуждений. Большой общественный резонанс вызвали обсуждения по ПДП
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Нормы, которые существуют сейчас, не позволяют столице развиваться.
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