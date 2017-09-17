Кредиты для населения: выдавать, нельзя запретить

Постоянное снижение процентных ставок по банковским продуктам вкупе с ростом доходов населения разогрело рынок потребительского кредитования. Банки с начала года уже на треть нарастили портфель кредитов, выданных на потребительские нужды. Эксперты видят в этой тенденции потенциальные риски для платежного баланса страны. Как на эту ситуацию будет реагировать государство?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Дешевые кредиты стимулируют дорогие покупки

Процентные ставки на рынке рублевых потребительских кредитов, которые в основном выдаются на срок до года, достигли исторического минимума. По данным за август, средняя процентная ставка по кредитам для населения, которые нужно погасить в течение года, составила 11,4% годовых. К слову, это минимальное значение процентных ставок по кредитам для физлиц с 2000 года.

Доступность потребительских кредитов приводит к увеличению спроса на них. Если на 1 января задолженность по кредитам, выданных физлицам на потребительские нужды, составляла 1,72 млрд рублей, то на 1 августа — 2,26 млрд рублей, то есть увеличилась почти на треть. При этом если за январь-апрель задолженность населения по таким кредитам выросла на 156,1 млн, то за май-июль — 388,1 на млн рублей.

Аналитики российского «Сбербанка» считают, что белорусские банки заинтересованы наращивать портфель потребительских кредитов.

«В условиях слабого финансового состояний крупных корпоративных заёмщиков банки смещают кредитную активность в сегмент физических лиц. Просрочка в этом сегменте значительно ниже, чем в других. Доля проблемной задолженности частных компаний (по данным Нацбанка) составляет 9%, госкомпаний — 5%, а физических лиц — всего 1%», — отмечают авторы макроэкономического обзора, который подготовил Центр макроэкономических исследований «Сбербанка».

С одной стороны, отмечают российские эксперты, рост кредитования свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса и может рассматриваться как положительный факт.

«Однако этому процессу сопутствуют и определенные риски. Доля импорта в потреблении белорусов остается относительно высокой — около 55% в группе непродовольственных товаров. Ускорение кредитования, в свою очередь, существенно усиливает спрос на импортную продукцию», — считают аналитики «Сбербанка».

Они не исключают, что в перспективе рост спроса на импорт может привести к ухудшению ситуации в платежном балансе Беларуси. Реагируя на такие риски, государство в свое время ограничивало объемы потребительского кредитования.

Кредитование пока тормозить не будут

Белорусские экономисты не сомневаются в том, что рублевые кредиты, как предполагают российские аналитики, уйдут преимущественно на приобретение импортных товаров.

«Рост потребительского кредитования однозначно приведет к увеличению потребительского импорта, поэтому спрос на иностранную валюту внутри страны будет однозначно расти», — убежден научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Дмитрий Крук.

По его мнению, за счет переключения населения на импортные товары уровень потребления в стране станет ощутимо расти.

«В связи со снижением реальных доходов населения в 2015—2016 гг. население переключалось на более дешевые товары. Сейчас доходы восстанавливаются, объемы потребительского кредитования увеличиваются, и будет повышаться спрос на более дорогие товары. Поэтому спрос на импорт станет даже опережать рост потребления», — предполагает Дмитрий Крук.

К слову, потребительский импорт уже растет достаточно высокими темпами. Так, в январе-июле Беларусь импортировала потребительских товаров на 4,1 млрд долларов, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, несмотря на рост импорта, власти пока не будут ограничивать объемы потребительского кредитования, считают эксперты.

«Если обратить внимание на историю, административные меры по ограничению потребительского кредитования принимались в нашей стране после того, как ухудшалась ситуацию в торговом и платежном балансе. Пока, судя по последним данным, сальдо торгового баланса остается положительным благодаря заметному увеличению белорусского экспорта», — говорит старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

Кроме этого, продолжает он, платежный баланс, в котором отражены все денежные потоки страны с внешним миром, пока также остается сбалансированным.

«До тех пор, пока тревожных сигналов в этом направлении Нацбанк не увидит, он, скорее всего, не будет вмешиваться и ограничивать рост потребительского кредитования», — предполагает Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, на данный момент рост спроса на импорт носит восстановительный характер и не будет оказывать серьезного давления на платежный баланс и валютный рынок, поэтому экономические власти сохранят позицию наблюдателя и не станут вмешиваться в ситуацию.

«Внутреннее потребление государство сейчас разгоняет, чтобы позволить населению компенсировать снижение уровня благосостояния в 2015—2016 годы. Это целенаправленная политическая задача государства в 2017 году, и поэтому в таких условиях вряд ли будут приниматься меры по ограничению внутреннего спроса и, в частности, потребительского кредитования», — резюмировал эксперт BEROC.