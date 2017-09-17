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Саснович, несмотря на поражение в квалификации, вышла в основную сетку турнира в Японии

18.09.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории WTA Premier с призовым фондом $ 890 тыс. в Токио, несмотря на поражение в третьем круге квалификации от представительницы Тайбэя Се Шувэй — 4:6, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанка старалась мощно и эффективно подавать, но соперница пользовалась ее ошибками и увереннее действовала на задней линии корта.

Несмотря на проигрыш, белоруска в статусе lucky loser по решению организаторов попала в основную сетку турнира, где встретится с Каролин Гарсией из Франции.

Сыграть в решающей стадии Александра Саснович смогла после того, как польская теннисистка Агнешка Радваньска снялась с соревнований.

В 2016 году для Александры Саснович этот турнир в Токио стал одним из самых успешных в сезоне. Она прошла все три раунда отбора, а в основной сетке на пути к четвертьфиналу одолела чешку Каролину Плишкову, ныне первую ракетку мира. Лишь в ¼ белоруска уступила тогда Наоми Осаке — 3:6, 6:7.

В рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA) Александра Саснович по состоянию на 18 сентября занимает 88-е место — 719 очков.

Виктория Азаренко вернулась в топ-200, расположившись на 199-й строке списка с 270 баллами.

Среди белорусских теннисистов наиболее высокий рейтинг имеют не принимавшие участия в матче Кубка Дэвиса со Швейцарией Егор Герасимов (125-е место) и Владимир Игнатик — 174-я позиция в рейтинге ATP.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку турнира категории WTA Premier с призовым фондом $ 890 тыс. в Токио.

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