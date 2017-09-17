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Фильм ужасов "Оно" сохранил лидерство в прокате Минска
Новая экранизация одноименного произведения Стивена Кинга
Прогнозы оправдались — благоприятные отзывы критиков и зрителей («Оно» получило 87% положительных отзывов по данным сайта Rotten Tomatoes) и очередное возвращение Пеннивайза на экраны держит лидерство в прокате. Несмотря на негодование во многих городах мира — клоуны протестовали против показа фильма и очернения своих образов, «Оно» в прокат вышло и поставило пару рекордов (в том числе по лучшей стартовой выручке среди хорроров, победив «Паранормальное явление 3»).
Общие сборы картины также выглядят неплохо — во всем мире фильм заработал уже 371,3 миллиона долларов, более чем в десять раз больше своего 35-миллионного бюджета.
В Минске за вторую неделю проката «Оно» собрало 175 тыс. рублей — это больше, чем за первый уикенд (127 тыс. рублей), и получило первое место, обогнав второе на 150 тысяч.
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В широкий прокат на прошлой неделе вышла драма Даррена Аронофски
Пока что «Мама!» заработала во всем мире 13,5 миллиона долларов при 30-миллионном бюджете. А свой прокат в Минске фильм начал со второго места со сборами в 15,8 тыс. рублей.
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На четвертой строчке разместился фильм
Центральной темой второго альманаха «Про любовь», первая часть которого победила на «Кинотавре» два года назад, стал, если уж по-честному, секс. Поэтому подзаголовок «Только для взрослых» и рейтинг 18+ у него неспроста. Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры занимают свое место в сердцах 2,3 тысячи минчан, которые приносят еще 12,2 тыс. рублей в кассу.
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