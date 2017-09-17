Новая экранизация одноименного произведения Стивена Кинга «Оно» поставила пару рекордов на прошлых выходных и, что неудивительно, осталась лидером по итогам следующего уикенда. Тем временем освистанная в Венеции скандальная картина Аронофски «Мама!» стартовала слабо, хоть и получила второе место за неимением сильных соперников. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Прогнозы оправдались — благоприятные отзывы критиков и зрителей («Оно» получило 87% положительных отзывов по данным сайта Rotten Tomatoes) и очередное возвращение Пеннивайза на экраны держит лидерство в прокате. Несмотря на негодование во многих городах мира — клоуны протестовали против показа фильма и очернения своих образов, «Оно» в прокат вышло и поставило пару рекордов (в том числе по лучшей стартовой выручке среди хорроров, победив «Паранормальное явление 3»).

Общие сборы картины также выглядят неплохо — во всем мире фильм заработал уже 371,3 миллиона долларов, более чем в десять раз больше своего 35-миллионного бюджета.

В Минске за вторую неделю проката «Оно» собрало 175 тыс. рублей — это больше, чем за первый уикенд (127 тыс. рублей), и получило первое место, обогнав второе на 150 тысяч.

Ранее AFISHA.TUT.BY проверяла , насколько эффектна лента — в кинозал отправились три минчанки, одна из которых не выдержала и половины сеанса. Как удалось удержать в креслах остальных, смотрите в видео .

В широкий прокат на прошлой неделе вышла драма Даррена Аронофски «Мама!» . Картина с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом была яростно освистана на недавнем Венецианском кинофестивале. Интерес к премьере это подогрело, а вот сама картина подается холодной. Почему — ранее объяснила AFISHA.TUT.BY.





Пока что «Мама!» заработала во всем мире 13,5 миллиона долларов при 30-миллионном бюджете. А свой прокат в Минске фильм начал со второго места со сборами в 15,8 тыс. рублей.

Фильм Егора Баранова «Гоголь. Начало» о таинственных убийствах девушек занимает третью строчку проката в Минске. Проект рассчитан на четыре истории, основанные на произведениях из дебютного сборника Гоголя. В Минске картину посмотрели 2,7 тысячи зрителей, которые принесли в кассу 13,7 тыс. рублей.

Ранее пользователи TUT.BY обратили внимание, что в части кинотеатров фильм выходит в двух версиях — с возрастной пометкой 16+ и 18+ . AFISHA.TUT.BY поясняла , чем отличаются копии фильма.

На четвертой строчке разместился фильм «Про любовь. Только для взрослых» — спродюсированный Анной Меликян киноальманах про то, как сохранить отношения в большом городе, с участием Равшаны Курковой, Максима Матвеева и Джона Малковича.

Центральной темой второго альманаха «Про любовь», первая часть которого победила на «Кинотавре» два года назад, стал, если уж по-честному, секс. Поэтому подзаголовок «Только для взрослых» и рейтинг 18+ у него неспроста. Гоша Куценко, Федор Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте и другие актеры занимают свое место в сердцах 2,3 тысячи минчан, которые приносят еще 12,2 тыс. рублей в кассу.

Замыкает пятерку лучших «Удача Логана» . Новая картина Стивена Содерберга напоминает его криминальные комедии а-ля «Одиннадцать друзей Оушена». Братья Логан, Джимми (Татум) и Клайд (Драйвер) планируют сложное ограбление во время гонки Coca-Cola 600. Зрители в Минске принесли фильму 11,5 тыс. рублей.

Кстати, AFISHA.TUT.BY уже позаботилась о вас и выбрала 9 фестивальных премьер , которые покажут в кинотеатрах Минска в сентябре.

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