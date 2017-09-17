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Лучший бомбардир в истории сборной Англии лишен водительских прав
Нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Уэйн Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также приговорен к 100 часам исправительных работ. Об этом сообщает британское издание
Руни в понедельник явился в суд по делу об
Вечером 31 августа полиция
Отмечается, что срок лишения прав может быть сокращен на 24 недели, если футболист пройдет специальные курсы для водителей до 2 февраля 2019 года.
Ранее «Эвертон»
Когда стало известно, что во время задержания Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде в салоне его автомобиля находилась некая девушка по имени Лаура Симпсон,
Уэйн и Колин женаты девять лет. Пара имеет троих сыновей.
Сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Роналд Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов команды. При повторении инцидента тренер может попросить руководство «Эвертона» выставить игрока на трансфер.
В составе «Эвертона» Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в ливерпульский «Эвертон».
В нынешнем сезоне он провел за «Эвертон» восемь матчей в различных турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.
В сборной Англии Руни дебютировал 12 февраля 2003 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе английской сборной он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.
В конце августа футболист
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Уэйн Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года, а также приговорен к 100 часам исправительных работ.
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