Лучший бомбардир в истории сборной Англии лишен водительских прав

Нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Уэйн Руни по решению суда лишен водительских прав сроком на два года за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также приговорен к 100 часам исправительных работ. Об этом сообщает британское издание Daily Mail .



Уэйн Руни. Фото: Reuters

Руни в понедельник явился в суд по делу об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и полностью признал свою вину.

Вечером 31 августа полиция остановила автомобиль футболиста около его дома в графстве Чешир, когда он возвращался домой после ужина. Футболист был арестован, после чего ему было предъявлено официальное обвинение.

Отмечается, что срок лишения прав может быть сокращен на 24 недели, если футболист пройдет специальные курсы для водителей до 2 февраля 2019 года.

Ранее «Эвертон» оштрафовал Руни на 350 тысяч евро (320 тысяч фунтов стерлингов), что равняется его двухнедельной зарплате в клубе.

Когда стало известно, что во время задержания Уэйна Руни за вождение в нетрезвом виде в салоне его автомобиля находилась некая девушка по имени Лаура Симпсон, беременная жена нападающего Колин ушла из дома вместе с тремя детьми.

Уэйн и Колин женаты девять лет. Пара имеет троих сыновей.

Сообщалось, что главный тренер «Эвертона» Роналд Куман разочарован поведением Руни и ожидал, что он будет примером для молодых футболистов команды. При повторении инцидента тренер может попросить руководство «Эвертона» выставить игрока на трансфер.

В составе «Эвертона» Руни дебютировал в 2002 году в возрасте 16 лет. Летом 2004 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Эвертону» за футболиста 25,6 млн фунтов, в июле 2017 года он вернулся в ливерпульский «Эвертон».

В нынешнем сезоне он провел за «Эвертон» восемь матчей в различных турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.

В сборной Англии Руни дебютировал 12 февраля 2003 года. В составе национальной команды он провел 119 матчей, забил 53 мяча и является лучшим бомбардиром в ее истории. В составе английской сборной он выходил в четвертьфинал чемпионата мира 2006 года, чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.

В конце августа футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде.