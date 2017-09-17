Вчерашняя победа над магнитогорским «Металлургом» стала одним из лучших представлений минского «Динамо» на домашнем льду. Но сумасшедшие матчи в «Минск-Арене» «зубры» выдавали и раньше. SPORT.TUT.BY собрал самые эффектные домашние виктории минчан над топ-клубами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сезон-2010/2011. «Динамо» — «Ак Барс» — 5:4 ОТ

«Зубры» приехали в Минск в роли лидеров Западной конференции после трех побед в тяжелом дальневосточном турне. Сенсационный после провальных предыдущих сезонов старт заинтересовал болельщиков, которые заполнили арену и создали невероятную атмосферу. «Ак Барс» на тот момент был клубом, выигравшим оба Кубка Гагарина. Минчане трижды вели в счете (2:1, 3:2, 4:3), но соперник каждый раз возвращался в игру. Дело дошло до овертайма, который «зубры» начинали в меньшинстве. Казалось, победы не видать, но уже на первой минуте Сергей Демагин перехватил шайбу, прорвался к воротам и поразил ворота Петри Веханена, вогнав 15 000 болельщиков в экстаз — 5:4.

Сезон-2010/2011. «Динамо» — «Салават Юлаев» — 3:1

Свой третий сезон в КХЛ минчане проводили неровно и перед самым финишем турнира оказались в ситуации, когда команде нужна была победа над главным фаворитом сезона — уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч подопечные Марека Сикоры начали слабо, но невероятная игра Андрея Мезина дала динамовцам шанс. Уступая 0:1, «зубры» собрались и вырвали сенсационную победу, подарившую им первый в истории плей-офф.

Сезон-2010/2011. «Динамо» — «Локомотив» — 5:3

По ходу серии плей-офф с «Локомотивом» то одна, то другая команда вырывалась вперед. Перед шестой игрой ярославцы вели 3:2, а это значило, что поражение означает вылет «Динамо». На глазах у раскупившей все билеты публики команда Марека Сикоры выдала феноменальный матч, отправив в ворота гостей пять шайб.

Сезон-2011/2012. «Динамо» — ЦСКА — 6:5

В этом сезоне минчане одержали много красивых побед, но самая яркая была добыта в матче с московским ЦСКА. «Динамо» уверенно начало встречу, быстро забросив две шайбы, а затем в голевой перестрелке позволило сопернику выйти вперед. За две с половиной минуты до сирены гости вели 5:4, но затем динамовцы забросили две шайбы в течение 45 секунд. Сначала отличился Либор Пивко, а затем публику поднял на уши Шарль Лингле, забросивший после эффектного сольного прохода.

Сезон-2014/2015. «Динамо» — «Авангард» — 6:2

В декабре 2014-го «зубры» под руководством Любомира Поковича выдали сумасшедшую серию — выиграли девять матчей подряд.

Казалось, в тот момент минчанам не может противостоять ни одна команда КХЛ. Динамовцы не давали забросить ни одной шайбы «Салавату Юлаеву», обыгрывали по буллитам будущих чемпионов из СКА и вырывали победу при спорном судействе у «Витязя». Но самой мощной была виктория над омским «Авангардом». Пропустив первыми, динамовцы как будто с цепи сорвались, забрасывая и в равных составах, и в большинстве, и в меньшинстве. Джонатан Чичу сотворил одну из лучших шайб сезона, а Лукаш Крайчек установил новый рекорд результативности среди защитников «Динамо», набрав четыре очка за матч.

Сезон-2015/2016. «Динамо» — «Авангард» — 4:2

После тяжело начавшегося сезона «зубры» одержали несколько запоминающихся побед. После первого периода «Авангард» выигрывал 2:0, но тройка Чичу — Калюжный — Эллисон затем просто разорвала омскую оборону. Три шайбы в свой актив записал Мэтт Эллисон, оформивший первый хет-трик «Динамо» в «Минск-Арене».

Сезон-2015/2016. «Динамо» — «Металлург» Мг — 6:4

Еще одна памятная победа была одержана той осенью над магнитогорским «Металлургом». Динамовцы отыгрались после 2:4, а вышедший на замену Джефф Гласс сделал один из лучших сэйвов сезона.

Сезон-2016/2017. «Динамо» — СКА — 5:4

Команда Крэйга Вудкрофта умела вытягивать, казалось бы, проигрышные поединки, но однажды чуть было не случилось наоборот. «Динамо» вело 5:0 в матче с почти непобедимым СКА, но в последнем периоде армейцы включили шестую передачу, а минчане, наоборот, начали прижиматься к воротам. За семь минут до сирены счет был 5:4, а затем за спиной у Бена Скривенса зазвенела штанга. И все же белорусский клуб выстоял, одержав самую громкую победу в сезоне.

Сезон-2017/2018. «Динамо» — «Металлург» — 5:3

Воспоминания об этой встрече еще живы в памяти. Вчера минчане выиграли, уступая в третьем периоде 0:3. Возможно, эта победа вселит в команду уверенность и станет отправной точкой в подъеме на верхние строчки таблицы.