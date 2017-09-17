Список арендных квартир и цены: какое жилье очередникам предлагают в Минске в сентябре

Пять районов столицы предложили арендные квартиры для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Рассказываем, в каких районах и почем.

Первомайский район

Для очередников из освобождаемого жилищного фонда имеются следующие жилые помещения коммерческого использования:

— однокомнатная квартира № 1 площадью 30 квадратных метров в доме № 21 по ул. Калиновского. Размер платы за пользование жилым помещением — 139 рублей в месяц.

Заявления граждан принимаются службой «Одно окно» в администрации района до 23 сентября.

— однокомнатная квартира № 78 площадью 32 квадратных метров в доме № 26 по ул. Седых.

Размер оплаты — 147 рублей в месяц. Заявления принимаются службой «Одно окно» в администрации района 29 сентября.

Для первоочередников района из числа военнослужащих органов финансовых расследований Комитета госконтроля РБ и военнослужащих Минобороны предлагают две квартиры из освобождаемого жилищного фонда:

— однокомнатную квартиру № 62, площадью 45 квадратных метров в доме № 39А по ул. Волгоградская. Размер платы за пользование составляет чуть больше 50 рублей в месяц.

— трехкомнатную квартиру № 7, площадью 65 квадратных метров в доме № 14 по ул. Краснозвездной. Плата за пользование этим жильем — 72 рубля в месяц (ориентировочно на состав семьи 4 человека).

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (пер. К. Чорного, 5) по 20 сентября включительно.

Ленинский район

Для очередников из освобождаемого жилищного фонда предлагают пять квартир:

— однокомнатная квартира № 12 площадью 30 квадратных метров в жилом доме № 23 по ул. Физкультурная. Размер платы за пользование составляет 141 рубль в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

— однокомнатная квартира № 1 площадью 30 «квадратов» в доме № 22 по ул. Судмалиса. Размер платы — 165 рублей в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

— двухкомнатная квартира № 272 площадью 46 квадратных метров в доме № 125 по ул. Плеханова. Размер платы — ориентировочно 214 рублей в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

— двухкомнатная квартира № 42 площадью 45 «квадратов» в доме № 12 по ул. Фабричная. Размер платы — ориентировочно 251 рубль в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

— трехкомнатная квартира № 20 площадью 81 «квадрат» в жилом доме № 3 по ул. Павлины Медёлки., расположенная на 5-м этаже. Размер платы — 373 рубля в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 25 сентября включительно.

Для первоочередников Ленинского района (для судей, прокурорских работников, молодых специалистов, назначенных из другой местности и категории граждан, определяемых Совмином) имеются жилые помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда:

— двухкомнатная квартира № 19 площадью 58 «квадратов» в доме № 3 по ул. Павлины Медёлки

— двухкомнатная квартира № 13 площадью 60 квадратных метров в доме № 3 по ул. Павлины Медёлки.

Размер арендной платы за пользование данными квартирами будет производится по следующей формуле: общая площадь х 0,2×23 (базовая величина) х 1 (коэффициент экономико-планировочной зоны Минска) х 0,2 (понижающий коэффициент).

Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) до 25 сентября включительно.

Советский район

В этом районе пока есть арендные квартиры только для первоочередников. Для военнослужащих Минобороны предлагают двухкомнатную квартиру:



Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района по 25 сентября включительно.

Для судей, прокурорских работников; молодых рабочих (служащих), прибывших по распределению и других категорий первоочередников предлагают «двушку»:



Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации района по 26 сентября включительно.

Партизанский район

Для очередников район предлагает в аренду десять квартир:

— трехкомнатная квартира № 27 с неизолированными комнатами площадью 55 квадратных метров в доме № 14 по пер. Козлова. Размер платы — 305 рублей в месяц (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги).

— двухкомнатная квартира № 45 с неизолированными комнатами площадью 42 квадратных метра) в доме № 20 по пер. Козлова. Размер платы за пользование квартирой (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 230 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 34 с неизолированными комнатами площадью 40 «квадратов» в доме № 25 по ул. Фроликова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 223 рублей в месяц.

— двухкомнатная квартира № 26 с неизолированными комнатами площадью 44 квадратных метра в доме № 19 по ул. Фроликова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 243 рубля в месяц;

— двухкомнатная квартира № 22 с изолированными комнатами площадью 49 квадратных метров в доме № 41 по ул. Фроликова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 269 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 40 с изолированными комнатами площадью 52 квадратных метра в доме № 36А по ул. Радиальной. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 239 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 12 с неизолированными комнатами площадью 31 квадратный метр в доме № 11 по ул. Уральской. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 172 рубля в месяц.

— однокомнатная квартира № 31 площадью 33 квадратных метра в доме № 20 по 2-му пер. Багратиона. Размер платы за пользование квартирой (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 180 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 2 площадью 41 «квадрат» в доме № 20 по пер. Козлова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 226 рублей в месяц;

— двухкомнатная квартира № 22 площадью 44 «квадрата» в доме № 19 по ул. Фроликова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 243 рубля в месяц.

Заявления о предоставлении квартиры принимаются в службу «Одно окно» администрации района (ул. Захарова, д.53) до 29 сентября включительно.

Для граждан из числа первоочередников администрация Партизанского района предлагает в аренду однокомнатную квартиру № 41 площадью 31 «квадрат» в доме № 19 по ул. Фроликова. Размер платы (без учета платы за жилищно-коммунальные услуги) — 34 рубля в месяц;

Заявления подаются до 29 сентября в службу «Одно окно» администрации Партизанского района (ул. Захарова, д.53).

Фрунзенский район

Для очередников района предлагаются шесть квартир из освобождаемого жилищного фонда:





Заявления принимаются службой «одно окно» администрации района (ул. Кальварийская, 39 и ул. Нёманская, 22) до 30 сентября включительно.

Для первоочередников района (судей, прокурорских работников, молодых специалистов, назначенных из другой местности и категории граждан, определяемых Совмином) предлагаются пять квартир:





Заявления принимаются службой «одно окно» администрации района (ул. Кальварийская, 39 и ул. Нёманская, 22) до 30 сентября включительно.