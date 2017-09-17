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Сайт Министерства обороны "упал" под нагрузкой

18.09.2017 14:51 — Разное | Tut.by  
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Сегодня интернет-пользователи на несколько часов потеряли возможность открывать сайт Министерства обороны Беларуси. Возможно, причиной стал интерес к учениям «Запад-2017».


Фото: Reuters

Проблема проявилась около 13 часов дня 18 сентября. На всех страницах ресурса появляется англоязычная надпись о том, что на сайте идут работы. Не открывается и специальный раздел, посвященный учениям «Запад-2017»


— Видимо, идет очень большая нагрузка по скачиванию информации и всего остального, — предположил начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров. В ведомстве пообещали разобраться с проблемой.

Напомним, сейчас белорусские военные совместно с российскими участвуют в учениях «Запад-2017». В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов. Учения продлятся до 20 сентября.

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