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Сайт Министерства обороны "упал" под нагрузкой
Сегодня интернет-пользователи на несколько часов потеряли возможность открывать
Проблема проявилась около 13 часов дня 18 сентября. На всех страницах ресурса появляется англоязычная надпись о том, что на сайте идут работы. Не открывается и специальный раздел, посвященный учениям «Запад-2017»
— Видимо, идет очень большая нагрузка по скачиванию информации и всего остального, — предположил начальник управления информации министерства обороны республики Владимир Макаров. В ведомстве пообещали разобраться с проблемой.
Напомним, сейчас белорусские военные совместно с российскими участвуют в учениях «
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Возможно, причиной стал интерес к учениям "Запад-2017".
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