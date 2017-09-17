Собрали, а теперь сушим: подборка гаджетов для заготовки грибов

Сейчас в самом разгаре сезон сбора грибов. Их в этом году так много, что излишки приходится заготавливать про запас. Мы подготовили подборку техники, которая поможет сделать это быстро и качественно.

Ротор СШ-002

Это конвективная сушилка (она работает благодаря внутренней циркуляции горячего воздуха, за счет чего продукты теряют влагу и высушиваются) с механическим управлением мощностью в 520 Вт. Максимальная загрузка — 5 кг, температура сушки — 30−70°С (выбрать можно из нескольких предустановленных уровней).





Сам аппарат выполнен из пластика и оснащается пятью непрозрачными пластиковыми поддонами. Из дополнительных режимов выделяется функция защиты от перегрева, которая выключает нагревательный элемент при значительном повышении температуры внутри сушки.

Основными плюсами устройства по версии покупателей являются большая вместительность, низкий уровень шума при работе и демократичная цена. Из минусов выделяют довольно посредственный дизайн.

SUPRA DFS-523

Мощность этой конвективной сушилки составляет 400 Вт, управление механическое. Температура сушки — 40−70°С (выбирать можно из нескольких режимов). Аппарат выполнен из пластика, в комплекте поставляется шесть поддонов из непрозрачного пластика.





К основным достоинствам этой сушилки пользователи относят компактность и невысокую цену. Среди минусов выделяют отсутствие функции таймера и достаточно высокое время сушки.

БелОМО 8360





Еще одна конвективная сушилка мощностью в 500 Вт с механической системой управления. Температура сушки варьируется в пределах 15−60°С (с возможностью выбора необходимого уровня). Из дополнительных «фишек» есть функция защиты от перегрева.

Как и другие подобные модели, БелОМО 8360 изготавливается из пластика и оснащается пятью поддонами. Равномерная сушка, компактные размеры и отсутствие шума во время сушки — главные плюсы аппарата по версии покупателей. Минусы — не самая высокая вместительность.

Polaris PFD 0905D

Это конвективная сушилка с меньшей в сравнении с аналогичными моделями мощностью в 230 Вт. Система управления — электронная с небольшим дисплеем, температура сушки — 35−70°С (есть возможность ее регулировки).





Устройство выполнено из пластика, в комплект поставки входит 5 поддонов из прозрачного пластика. Из дополнительных возможностей — функция таймера и индикатор включения, который загорается при подключении прибора к электросети.

Наличие дисплея, простота в управлении и функция таймера — основные плюсы модели по версии пользователей. К минусам относят малый объем рабочей емкости, за счет чего закладки овощей и фруктов приходится делать несколько раз подряд.

Tefal Fruit Air DF 1008





Мощность этой конвективной сушилки составляет 525 Вт, управление механическое, температура сушки — в пределах 40−75°С с возможностью ее регулировки. Из дополнительных функций — режим вентиляции без нагрева. Кроме того, присутствует гибкий поддон для ингредиентов с высоким содержанием сока.

Материал корпуса устройства — пластик, пять встроенных поддонов также выполнены из непрозрачного пластика. Приятный дизайн и компактные размеры пользователи видят главными достоинствами модели. К недостаткам относят неравномерность распределения температуры внутри камеры.