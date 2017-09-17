Место для идеального свидания: билеты в один из самых дорогих кинотеатров подешевели до 9 рублей

Проект AFISHA.TUT.BY вместе с кинокомплексом Falcon Club Бутик Кино на днях открыли зал , который будет специализироваться на показах авторского кино. Здесь столичных киноманов ждут самые свежие фестивальные премьеры, громкие авторские проекты и радикальные ленты, а читателей AFISHA.TUT.BY — специальные предложения. И вот первое из них.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гости, которые покажут на кассе установленное приложение AFISHA.TUT.BY на смартфоне или планшете, смогут купить билеты на 19 сентября на любые фильмы репертуара в любой зал по специальной цене в 9 рублей. Купить билет можно сегодня или завтра, но только на сеансы 19 сентября. Предложение актуально для любых залов, в том числе с креслами-реклайнерами, где можно удобно расположиться, а также в зале с креслами D-Box, в которых ощущения от просмотра блокбастеров будут еще сильнее.

Всего завтра в Falcon Club Бутик Кино будет 14 фильмов, среди которых — «В гостях у Элис», «Гоголь. Начало», «Клаустрофобия», «Мадам», «Малыш на драйве», «Мама», «Напарник», «Оно», «Про любовь. Только для взрослых», «Секс-трип», «Статус Брэда», «Тайна 7 сестер», «Твое имя», «Удача Логана».

Подробнее с расписанием можно ознакомиться тут.



