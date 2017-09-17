ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Место для идеального свидания: билеты в один из самых дорогих кинотеатров подешевели до 9 рублей

18.09.2017 14:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Проект AFISHA.TUT.BY вместе с кинокомплексом Falcon Club Бутик Кино на днях открыли зал, который будет специализироваться на показах авторского кино. Здесь столичных киноманов ждут самые свежие фестивальные премьеры, громкие авторские проекты и радикальные ленты, а читателей AFISHA.TUT.BY — специальные предложения. И вот первое из них.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гости, которые покажут на кассе установленное приложение AFISHA.TUT.BY на смартфоне или планшете, смогут купить билеты на 19 сентября на любые фильмы репертуара в любой зал по специальной цене в 9 рублей. Купить билет можно сегодня или завтра, но только на сеансы 19 сентября. Предложение актуально для любых залов, в том числе с креслами-реклайнерами, где можно удобно расположиться, а также в зале с креслами D-Box, в которых ощущения от просмотра блокбастеров будут еще сильнее.

Всего завтра в Falcon Club Бутик Кино будет 14 фильмов, среди которых — «В гостях у Элис», «Гоголь. Начало», «Клаустрофобия», «Мадам», «Малыш на драйве», «Мама», «Напарник», «Оно», «Про любовь. Только для взрослых», «Секс-трип», «Статус Брэда», «Тайна 7 сестер», «Твое имя», «Удача Логана».

Подробнее с расписанием можно ознакомиться тут.


 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь столичных киноманов ждут самые свежие фестивальные премьеры, громкие авторские проекты и радикальные ленты, а читателей AFISHA.TUT.BY - специальные предложения. И...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика