|
СМИ сообщили о распаде группы Rammstein
СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein,
Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.
Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.
Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.
Группа была основана в 1994 году. Она считается одним из самых важных современных музыкальных коллективов Германии.
Ранее сообщалось, что лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео, в котором попросил «спасти» его от российских артистов, которые делали с ним фотографии на фестивале в Баку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild.
|
Архив (Разное)
Комментарии