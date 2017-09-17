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СМИ сообщили о распаде группы Rammstein

18.09.2017 15:34 — Разное | Tut.by  
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СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Следующий альбом коллектива якобы станет последним. Кроме того, по имеющимся данным, в 2019-м Rammstein могут отправиться в прощальный тур.


Также утверждается, что участники группы намерены заняться сольными проектами, передает OE24.

Официально о прекращении существования Rammstein еще не объявлено.

Группа была основана в 1994 году. Она считается одним из самых важных современных музыкальных коллективов Германии.

Ранее сообщалось, что лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео, в котором попросил «спасти» его от российских артистов, которые делали с ним фотографии на фестивале в Баку.

 
 
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СМИ сообщили о распаде немецкой группы Rammstein. В частности, так утверждает таблоид Bild.

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