МАЗ повторно выставил на аукцион недостроенный корпус за 7,8 миллионов рублей

МАЗ снова пытается продать с аукциона недостроенное здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений» на Партизанском проспекте, 154а.



Фото: ОАО «МАЗ»

Напомним, корпус начали строить еще 2008 году, но так и не завершили из-за нехватки финансирования. В начале лета здание впервые выставили на торги с начальной стоимостью 11 194 213 рублей. Аукцион не состоялся.

Повторные торги должны пройти 21 сентября в Минском городском центре недвижимости.

Площадь объекта — 12 555 квадратных метров. Площадь участка, который он занимает — 2,3 гектара. Начальная цена лота — 7 835 949 рублей (чуть более 4 млн долларов - прим. REALTY.TUT.BY). Покупателю надо будет внести задаток — 600 тысяч рублей.

К слову, предмет торгов имеет многофункциональное значение, и ограничений по нему нет, то есть использовать его можно под офисы, объекты торговли и т.п.