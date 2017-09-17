Словацкий хоккеист: Когда мы играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду

Словацкий защитник Мартин Штрбак, выступающий сейчас в турнирах ветеранов, рассказал в интервью Sports.ru , чем ему запомнилась игра против команды Александра Лукашенко.





— Президент Беларуси проводил Рождественский турнир, куда приглашал ветеранские сборные из разных стран. Мне там очень понравилось — болельщиков было столько, что можно было подумать, что мы играем на настоящем чемпионате мира. Когда мы играли с командой Лукашенко, никто не хотел касаться его на льду — все-таки уважаемый человек. После игры он остался на площадке, бросал сувениры болельщикам. Все уже разошлись по раздевалкам, а я подъехал на центр площадки, поблагодарил Лукашенко за приглашение на турнир и попросил сфотографироваться. Игрокам было запрещено с ним фотографироваться, но мне он разрешил и подозвал своего фотографа. Когда турнир закончился и нас награждали медалями, Лукашенко подошел ко мне и вручил нашу фотографию с подписью и хорошими пожеланиями. Я был очень удивлен.