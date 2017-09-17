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"Душили, хватали за интимное место". Охрана Re:public жестко вывела фотографа из клуба
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Фотограф: «Схватили за интимное место и болевым приемом скручивали руки»
В субботу фотограф Иван Дечканец на концерте Anacondaz снимал фотоотчет. По его словам, в клуб он попал в 19.45 (начало концерта было заявлено на 20.00). Организатор сверила его фамилию со списком прессы, поставила на руку ультрафиолетовую печать.
— Начало перенеслось на 20.30. Увидев зону для фотографов, решил поснимать оттуда, — рассказывает Иван. — Миновав охрану у фотопита (они ничего не спросили, когда увидели камеру) начал снимать.
На четвертой песне, когда был плохой свет, Дечканец, по его словам, отошел ждать следующего трека в угол фотопита. В этот момент к нему подошел охранник.
— «Почему вы снимаете? Где ваш бейджик? Запрещено вам снимать!». Я ответил, что снимаю по аккредитации для крупного СМИ и что снимаю в этом клубе много лет. Он еще раз сказал, что раз нет бейджика, то на выход (только более грубо).
Тогда, говорит Иван, он стал убирать камеру и выдвигаться в сторону выхода.
— Охранник схватил меня за интимное место и болевым приемом стал скручивать руку (обе мои руки держали камеру). Я пытался нажать кнопку записи и крикнуть музыкантам, но охранник стал меня душить, и пока не вывел из зала, не отпускал.
Фотограф рассказывает, что охранник все время пытался выбить камеру из рук. Позже, у гардероба, тянул то за волосы, то за горло. По его словам, у ресепшна подошло еще несколько сотрудников охраны, которые пытались выбить из рук камеру и объектив.
Директор Re: public: «Перед Иваном мы извинимся и вину загладим»
Директор клуба Re: public Андрей Старцев в курсе ситуации. Инцидент он изучил по камерам видеонаблюдения, с сотрудников взял объяснительные.
— Фотографа — Ваню — я знаю давно. Он опытный, снимает лет 10. Поэтому он должен знать, что на концерт нужно получать аккредитацию (в данном случае — браслет на руку). У охраны четкая инструкция: люди без аккредитации не могут находиться в местах, которые закрыты для обычных зрителей.
По словам Старцева, охранник, делая обход, увидел на фотопите человека без ленточки и предложил подойти за ней к организаторам, если фотограф действительно аккредитован.
— По виду фотограф соглашается и делает несколько шагов в сторону выхода. Но потом разворачивается, держа двумя руками камеру и отмахивается от охранника, мол, не мешай снимать.
После этого, говорит директор клуба, охранник решил вывести Ивана силой.
— Охранники у нас с лицензией на охранную деятельность и имеют право применять физическую силу. Да, получилось некрасиво и дико. Иван виноват — что не получил браслет. Но мы перед ним извинимся и вину загладим — в том смысле, что физически причинили боль.
Андрей Старцев говорит, что бывают концерты, где в райдере артистов ничего не сказано про фотографов.
— Тогда, кто где хочет, как хочет, там и снимает. Особенно это касается белорусских групп. В данном случае от организаторов охрана получила инструктаж, что нужно проверить, чтобы все были с браслетами.
Организатор: «Некоторых фотографов сначала мы пустили без лент, позже стали выдавать их всем»
У организатора концерта, агентства CUBE-A Sound мы поинтересовались, что из себя представляла аккредитация.
— Первоначально менеджер группы отказался пускать фотографов на фотопит, но позже дал согласие. После того, как я получила «добро» на съемку, стала давать всем аккредитованным журналистам ленточки. Но уже были фотографы, которых мы пустили в клуб без ленты. Среди них — и Иван. В клубе было очень много людей, я не стала заходить и искать кого-то, — рассказывает представитель организатора концерта Мария Адель.
Неразбериха получилась в том числе и потому, что фотопит на концертах, организованных CUBE-A Sound, бывает редко. Еще реже на нем разрешают снимать.
— К другим фотографам охрана подходила с той же претензией, что и к Ивану. Они возвращались ко мне и получали ленты.
Инцидент закончился во Фрунзенском РУВД. Охрана клуба написала на Ивана заявление «за хулиганство».
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Причиной тому стало якобы отсутствие аккредитации, которую со слов фотографа и организаторов проходил фотокорреспондент.
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